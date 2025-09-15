Milli Dayanışma Komisyonu'nda Bu Hafta Akademisyenler ve STK Temsilcileri Dinlenecek

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu hafta yapacağı akademi dünyasından önemli isimleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinleyecek.

Son Güncelleme:
Milli Dayanışma Komisyonu'nda Bu Hafta Akademisyenler ve STK Temsilcileri Dinlenecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 17-18 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği toplantılarda akademi dünyasından önemli isimleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinleyecek.

Komisyon toplantıları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda yapılacak.

AKADEMİSYENLERDEN ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNE KATKI

Komisyonun 17 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak 10. toplantısında, çatışma çözümü, toplumsal uzlaşı ve demokratikleşme alanlarında uzman akademisyenler söz alacak.

Toplantının birinci oturumunda Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik ve Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar görüş ve önerilerini paylaşacak.

Aynı gün yapılacak ikinci oturumda ise Fatih Ulusoy, Hüseyin Oruç, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Prof. Dr. Talha Köse, komisyona katkı sunacak isimler arasında yer alacak.

SİVİL TOPLUMUN NABZI TBMM’DE ATACAK

Komisyonun 11. toplantısı ise 18 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Bu oturumda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri dinlenecek.

Katılacak kuruluşlar arasında Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Medrese Alimleri Vakfı, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu ile Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
Son Güncelleme:
Togg T10F Fiyat Listesi Belli Oldu! Emre Özpeynirci Egea’nın Fiyatını Örnek Gösterip Tepki Gösterdi Togg'un Yeni Modeline Fiyat Tepkisi
Galatasaray’da 32 Milyon Euroluk Kriz! Okan Buruk Ne Yapacağını Şaşırdı: Yıldız Oyuncu İçin Hazin Son Galatasaray’da 32 Milyon Euroluk Kriz
Kurultay Davası Sonrası Özgür Özel'den İlk Paylaşım Kurultay Davası Sonrası Özgür Özel'den İlk Paylaşım
CHP Bayrampaşa'da Bir İstifa Daha CHP Bayrampaşa'da Bir İstifa Daha
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda
Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu! Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu