Milli Dayanışma Komisyonu'nda Bu Hafta Akademisyenler ve STK Temsilcileri Dinlenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 17-18 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği toplantılarda akademi dünyasından önemli isimleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinleyecek.

Komisyon toplantıları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda yapılacak.

AKADEMİSYENLERDEN ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNE KATKI

Komisyonun 17 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak 10. toplantısında, çatışma çözümü, toplumsal uzlaşı ve demokratikleşme alanlarında uzman akademisyenler söz alacak.

Toplantının birinci oturumunda Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik ve Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar görüş ve önerilerini paylaşacak.

Aynı gün yapılacak ikinci oturumda ise Fatih Ulusoy, Hüseyin Oruç, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Prof. Dr. Talha Köse, komisyona katkı sunacak isimler arasında yer alacak.

SİVİL TOPLUMUN NABZI TBMM’DE ATACAK

Komisyonun 11. toplantısı ise 18 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Bu oturumda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri dinlenecek.

Katılacak kuruluşlar arasında Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Medrese Alimleri Vakfı, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu ile Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği bulunuyor.

Kaynak: ANKA