Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doha’da Sürpriz Buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Şara ile görüştü. Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

'OLUMLU GEÇTİ'

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, iki liderin görüşmesi 'olumlu ve yapıcı bir atmosferde' gerçekleşti. Erdoğan ve Şara’nın, ilerleyen dönemde teknik düzeyde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıkları bildirildi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin ortak zirvesi, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik temaslara da ev sahipliği yapıyor. Türkiye ile Suriye arasında yürütülen bu temasın, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi yönünde bir adım olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA