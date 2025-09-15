Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doha’da Sürpriz Buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doha’da Sürpriz Buluşma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Şara ile görüştü. Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doha’da Sürpriz Buluşma - Resim : 1

'OLUMLU GEÇTİ'

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, iki liderin görüşmesi 'olumlu ve yapıcı bir atmosferde' gerçekleşti. Erdoğan ve Şara’nın, ilerleyen dönemde teknik düzeyde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıkları bildirildi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin ortak zirvesi, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik temaslara da ev sahipliği yapıyor. Türkiye ile Suriye arasında yürütülen bu temasın, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi yönünde bir adım olabileceği değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da Kritik MesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da Kritik MesajlarGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Ahmed Şara Suriye
Son Güncelleme:
Bu Vitamini Kullanırken İki Defa Düşünün! Ölçüyü Kaçırdığınızda Karaciğerden Böbreğe Ciddi Kalıcı Hasara Neden oluyor Karaciğerden Böbreğe Ciddi Hasara Neden oluyor
Gürsel Tekin, O Sözünü Geri Aldı! 'Dün Dünde Kaldı' Gürsel Tekin, O Sözünü Geri Aldı! 'Dün Dünde Kaldı'
Milli Dayanışma Komisyonu'nda Bu Hafta Akademisyenler ve STK Temsilcileri Dinlenecek 'Süreç' Komisyonu'nda Bu Hafta Akademisyenler Söz Alacak
Arda Güler'le İlgili Bomba İddia! Xabi Alonso Sen Ne Yaptın Böyle… Arda Güler'le İlgili Bomba İddia
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda