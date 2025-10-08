Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu Sonrasında Ünlü Senarist Gani Müjde Ateş Püskürdü: ‘Mücadeleye Baronlardan Başlamak Gerek’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, bazı ünlü isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kamuoyunca tanınan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

Bazı ünlüler hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı

12 ÜNLÜ İSİM KAN VERECEK

Ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları açıklanmıştı.

İfade işlemleri tamamlanan 12 ünlü isim, kan örnekleri alınmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti.

12 ünlü isim, kan örnekleri alınmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi

"İTİBAR OPERASYONU"

Türkiye’nin konuştuğu operasyon sosyal medyanın gündemine otururken ünlü senarist Gani Müjde, söz konusu operasyona tepki gösterdi.

Ünlü senarist “Uyuşturucu baronları, uyuşturucu satıcıları dışarıda cirit atarken ünlüler diye bu insanlara itibar operasyonu yapmak işe yarasaydı öncekiler işe yarardı” diyerek tepki gösterdi.

Müjde, mücadeleye limanlardan ve baronlardan başlamak gerektiğini işaret etti.

Ünlü senarist Gani Müjde

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Gani Müjde, uyuşturucunun kötü bir şey olduğunu, sanatçıların yaratıcı beyinlerin uyuşturucu maddelerden uzak durması gerektiğini vurguladı.

Sigara bile içmeyen biri olarak rahatça söyleyebilirim ki uyuşturucu kötü bir şeydir, beyni kemirir, düşünme yeteneğini köreltir. Sanatçıların, yaratıcı beyinlerin uyuşturucu maddelerden uzak durması gerektiğini gittiğim her seminerde söylerim. Ama uyuşturucu baronları,… — Gani Müjde (@GaniMujde) October 8, 2025

GANİ MÜJDE KİMDİR?

1959 yılında İstanbul'da, Kosovalı göçmen bir ailenin dördüncü ve son çocuğu olarak dünyaya gelen Gani Müjde, Güngören İzzet Ünver Lisesi'ni bitirmesinin ardından üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sinema - Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

Lise yıllarında karikatüre olan ilgisi nedeni ile Gırgır dergisine gidip gelirken zamanla dergide çalışmaya başlayan Gani Müjde, Sekiz yıla yakın bir süre Gırgır ve Fırt dergilerinde çalıştı. Laklak adlı dergide bir süre editörlük yaptı.

Sonra bir grup arkadaşı ile birlikte ayrılıp Limon dergisini kurdu. Bu dergide "Peynir Gemisi" başlığı altında sürekli yazılar yazmaya başladı. Tükenmezkalem adlı bir yazım ve prodüksiyon şirketi kurdu.

Kariyeri boyunca çok sayıda projeye farklı kademelerde katkı sağlayan Gani Müjde, 1988 yılında Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı "Arabesk" filminin senaryosunu kaleme alan isim olarak dikkat çekti.

1999 yılında Mehmet Ali Erbil, Demet Şener, Cem Davran, Hande Ataizi ve Sümer Tilmaç gibi usta isimlerin rol aldığı "Kahpe Bizans" adlı filmin senaryosunu yazdı ve yönetti.

Ünlü isim 2007 yılında Ata Demirer ve Vildan Atasever'in başrollerde yer aldığı "Osmanlı Cumhuriyeti" filminde de yine hem senarist hem de yönetmen olarak görev aldı.

Kaynak: Haber Merkezi