Gani Müjde'den 'Ayşe Barım' Tepkisi: 'Biri Bilerek Yanlış Karar Veriyor, Bunun Yaptırımı Var mı?'

Menajer Ayşe Barım hakkında verilen yeniden tutuklama kararı kamuoyunda yankı uyandırırken, ünlü senarist Gani Müjde’den sert bir eleştiri geldi.

248 gün tutuklu kaldıktan sonra ev hapsiyle tahliye edilen Barım, savcılığın itirazı üzerine 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tekrar tutuklandı. Ancak kalp rahatsızlığı nedeniyle cezaevine dönmeyen Barım’ın, Amerikan Hastanesi’nde polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Doktorlarının “hayati önemde” olduğunu belirttiği Transözofageal Ekokardiyografi işlemi yapılmadan taburcu edilemeyeceği kaydedildi.

GANİ MÜJDE'DEN TEPKİ

Tahliye ve tutuklama kararlarındaki çelişkiye dikkat çeken Gani Müjde ise sosyal medya paylaşımında, “Sayın Adalet Bakanımız günde iki kez ‘Burası bağımsız bir hukuk devletidir’ diyor demesine de, bir mahkemenin serbest bıraktığını diğer mahkeme tutukluyorsa; bir tanesi bilerek ve isteyerek yanlış karar veriyor demektir. Bunun yaptırımı veya yanlış yapana cübbeyi astıracak bağımsız bir kurumumuz var mı?” ifadelerini kullandı. Müjde’nin sözleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.

