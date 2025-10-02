Ayşe Barım Hastaneye Kaldırıldı!

Gezi Parkı eylemleri gerekçe gösterilerek yargılandığı davada dün 248 gün tutukluluğun ardından tahliye edilen menajer Ayşe Barım’ın evinde bayılarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Gezi eylemlerinde sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, 248 gün sonra tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah mahkemenin Barım hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etmişti.

Ayşe Barım için ev hapsi kararı verilirken, flaş bir gelişme yaşandı. Barım'ın evinde bayılarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Ayşe Barım cezaevinde sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

Barım, cezaevinde kaldığı süreçte sağlık sorunlarıyla boğuşurken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) de yayımladığı raporda Barım'ın cezaevinde kalmasının sağlığı için uygun olmadığını ve ünlü menajerin 'ani ölüm riski' bulunduğunu belirtmişti.

BARIM SAVUNMASINDA NELER SÖYLEDİ?

Barım tahliyesinin öncesinde mahkemede yaptığı savunmasında "Ben ilk duruşmada ayrıntılı olarak savunma yapmıştım. Ben bir vatandaş olarak ülkesine sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmiş biriyim. Herhangi bir suçlamada tanık olarak bile yer almadım. Ben günlerdir aynı soruyu soruyorum kendime: 'Neden hedef alındım? Neden yaşam hakkım elimden alındı?' Adaletin varlığına güvenmek istiyorum ama bu süreç beni korkutuyor. Tek başına bir hücrede beyin ve kalp sorunları ile uğraşıyorum. Otuzdan fazla kilo kaybettim. Sunulan tüm somut veriler kimseyi ikna edemedi" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sözcü

