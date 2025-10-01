Ayşe Barım Cezaevinden Çıktı... İşte İlk Görüntü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, ikinci duruşmada tahliye edildi. 248 gündür tutuklu bulunan Barım, Silivri Cezaevi’nden avukatlarına haber verilmeden çıkarıldı. Cezaevi dışında tek başına bırakılan Barım, gazetecilerin yardımıyla en yakın akaryakıt istasyonuna götürüldü ve oradan yakınları tarafından teslim alındı.

DURUŞMADA NELER OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 171 sayfalık iddianamede Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Duruşmada iddiaları reddeden Barım için mahkeme tutuksuz yargılama kararı verdi. Aralarında Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimlerin de tanık olarak dinlendiği davada, sanatçıların ifadeleri dosyaya girdi.

