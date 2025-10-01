İstanbul’da Trafik Felç Oldu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla birlikte İstanbul adeta kilitlendi. Şehrin iki yakasında da araç kuyrukları kilometrelerce uzarken, İBB’nin CepTrafik verilerine göre yoğunluk oranı yüzde 83’e ulaştı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişlerinde trafik adım adım ilerledi. Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu bölgelerinde kuyruklar köprü girişine kadar uzanırken, Merter, Cevizlibağ ve Haliç Köprüsü çevresinde de sürücüler ağır seyretti. Avcılar ve Küçükçekmece’de Edirne istikameti durma noktasına geldi.

Trafik, durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu’nda da tablo farklı değildi. Kemerburgaz ayrımında başlayan yoğunluk Hasdal, Seyrantepe ve Maslak hattında araçları kilitledi; Mahmutbey Gişeleri’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Anadolu Yakası’nda ise D-100 kara yolunda Altunizade’den Ataşehir’e, Sancaktepe’den Ümraniye’ye kadar yoğunluk gözlendi. Kartal, Pendik ve Tuzla arasındaki arterlerde de trafik ağır seyretti.

TOPLU TAŞIMADA DA DURUM AYNI

Trafik çilesi yalnızca özel araçlarla sınırlı kalmadı. Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade gibi kritik noktalarda metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarında büyük kalabalıklar oluştu. TEM’de Dudullu’dan başlayan trafik Çamlıca Gişeleri’ne kadar uzadı. İBB verilerine göre, Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 85’i gördü, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 80 seviyesinde kaydedildi. Yetkililer, sürücülere “dikkatli, sabırlı ve mümkünse toplu taşıma kullanın” uyarısı yaptı.

Kaynak: AA