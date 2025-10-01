Mersin'de Üreticilere Hibe Desteği

Tarsus Belediyesi, Süt Üreticileri Birliği ile iş birliği yaparak yüzde 50 hibe destekli ryegrass ve süt otu tohumu dağıttı.

Son Güncelleme:
Mersin'de Üreticilere Hibe Desteği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarsus Belediyesi, Süt Üreticileri Birliği ile iş birliği yaparak yüzde 50 hibe destekli ryegrass ve süt otu tohumu dağıttı. Başkan Ali Boltaç, "109 ailemizin talebini geri çevirmedik" dedi.

Tarsus’ta hayvancılığa ve üreticiye destek amacıyla önemli bir adım daha atıldı. Tarsus Belediyesi ile Tarsus Süt Üreticileri Birliği iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, yüzde 50 hibe destekli ryegrass ve süt otu tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Taşobası mevkiinde yapılan törene Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar, üreticiler ve çok sayıda davetli katıldı.

YÜZDE 50 HİBE

Törende konuşmalarını gerçekleştiren Başkan Boltaç, üreticiye verilen desteğin devam edeceğini belirterek, "Bizler elimizden geldiğince hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan sayımızı artırmak, üretimimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda 109 ailemizin talebini geri çevirmedik ve bugün burada onlara destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Yüzde 50 hibe destekli ryegrass ve süt otu tohumu dağıtımıyla üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü üretici, güçlü Tarsus demektir" diye konuştu.


Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Giresun'da Baba ve Oğlu Arasında Ölümlü Tartışma Giresun'da Baba ve Oğlu Arasında Ölümlü Tartışma
Dev Hava Yolu Şirketi İflas Etti! Tüm Uçuşlar Bir Anda İptal Oldu, Yüzlerce Çalışan İşsiz Kaldı Dev Hava Yolu Şirketi İflas Etti
Antalya'da Feci Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti Antalya'da Feci Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Piyasayı Altüst Eden Karar! Dev Şirket Resmen Arabistan’a Satıldı, Binlerce Çalışan İşten Çıkarılabilir Dev Şirket Arabistan'a Satıldı! Çalışanlar Diken Üstünde
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor, Tarih Verildi (1 Ekim 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları) Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor
Dursun Özbek Osimhen’in Maaşını 90 Dakikada Çıkardı! Galatasaray’ın Kasası Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı Kasa Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı
248 Gündür Tutukluydu! Ayşe Barım İçin Tahliye Kararı 248 Gün Sonra Adli Kontrol Şartıyla Tahliye!
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı