Mersin'de Üreticilere Hibe Desteği

Tarsus Belediyesi, Süt Üreticileri Birliği ile iş birliği yaparak yüzde 50 hibe destekli ryegrass ve süt otu tohumu dağıttı. Başkan Ali Boltaç, "109 ailemizin talebini geri çevirmedik" dedi.

Tarsus’ta hayvancılığa ve üreticiye destek amacıyla önemli bir adım daha atıldı. Tarsus Belediyesi ile Tarsus Süt Üreticileri Birliği iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, yüzde 50 hibe destekli ryegrass ve süt otu tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Taşobası mevkiinde yapılan törene Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar, üreticiler ve çok sayıda davetli katıldı.

YÜZDE 50 HİBE

Törende konuşmalarını gerçekleştiren Başkan Boltaç, üreticiye verilen desteğin devam edeceğini belirterek, "Bizler elimizden geldiğince hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan sayımızı artırmak, üretimimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda 109 ailemizin talebini geri çevirmedik ve bugün burada onlara destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Yüzde 50 hibe destekli ryegrass ve süt otu tohumu dağıtımıyla üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü üretici, güçlü Tarsus demektir" diye konuştu.







