Giresun'da Baba ve Oğlu Arasında Ölümlü Tartışma

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Bülbül Mahallesi’nde aile içinde çıkan tartışma can kaybıyla sonuçlandı.

Giresun'da Baba ve Oğlu Arasında Ölümlü Tartışma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Bülbül Mahallesi’nde aile içinde çıkan tartışma can kaybıyla sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, Sedat Aktunç (47) ile oğlu M.C.A. (17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.C.A., yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile babasına ateş etti. Ağır yaralanan baba Sedat Aktunç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan M.C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

297 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Muğla'da Yakalandı 297 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Muğla'da Yakalandı
Antalya'da Feci Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti Antalya'da Feci Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Dışarıya Güneş Kremi Süremeden Çıkamayanlar Dikkat! 18 Ürün Raflardan Toplandı, 8 Markanın Üretimi Durduruldu Güneş Kremi Skandalı! O Ürünler Raflardan Toplandı
Piyasayı Altüst Eden Karar! Dev Şirket Resmen Arabistan’a Satıldı, Binlerce Çalışan İşten Çıkarılabilir Dev Şirket Arabistan'a Satıldı! Çalışanlar Diken Üstünde
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor, Tarih Verildi (1 Ekim 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları) Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor
Dursun Özbek Osimhen’in Maaşını 90 Dakikada Çıkardı! Galatasaray’ın Kasası Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı Kasa Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı
248 Gündür Tutukluydu! Ayşe Barım İçin Tahliye Kararı 248 Gün Sonra Adli Kontrol Şartıyla Tahliye!
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı