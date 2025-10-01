Ayşe Barım İkinci Kez Hakim Karşısında: 'Beni Gezi Parkı'na Yavuz Bingöl Çağırdı...' İşte Ünlü İsimlerin İfadeleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gezi Parkı eylemlerine şirketine bağlı sanatçıları yönlendirdiği iddia edilen ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu, Halit Ergenç gibi isimler adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 171 sayfalık iddianamede Barım’ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyor.

Gazeteci Ceylan Sever, duruşmada yaşananları anbean takip ediyor....

12.25 AYŞE BARIM SAVUNMASINA SESİ TİTREYEREK SAVUNMA YAPIYOR

Menajer Ayşe Barım'ın savunma yapmaya başladı. Barım, savunmasını sesi titreyerek yapıyor.

“Bu yaşadığım haksız süreç beni korkutuyor. Adaletin varlığına inanmak istiyorum. Ama çaresizim, biraz zorlanıyorum. Tek başına bir hücrede savaşıyorum. Yorgunum da. 30 kilo kaybettim, sunulan somut deliller de kimseyi hasta olduğuma ikna etmiyor. Ben tedaviyi reddetmiyorum, tedavi olmak istiyorum, olmak zorundayım. Ameliyatlarım çok riskli, biraz daha gecikirsem raporlar kalp nakli olmam gerekebileceğini söylüyor.”

12.20 'SİYASET ÜZERİNDEN KİMSEYLE MUHATAP OLMAYIN' DER'

Davada ünlü isimlerin dinlenmesine devam ediliyor.

ZAFER ALGÖZ

Oyuncu Zafer Algöz, “Gezi Parkı’na 3 defa gittim. Hür irademle gittim. Çalıştığım kurum devlet tiyatrosudur Atatürk Kültür Merkezi’nden çıktım, park karşısındaydı gittim. Ayşe Barım 30 yıllık arkadaşımdır. Sosyal medyada paylaşım veya Gezi Parkı’na gitmek için asla bir yönlendirme yapmadı. Ben Ayşe Barım’ı apolitik olarak tanımlarım. Ayşe bütün çalıştığı oyunculara, siyasi ve futbol fanatizmi üzerinden kimseyle muhatap olmayın der” dedi.

ŞÜKRAN OVALI

Oyuncu Şükran Ovalı ise “Gezi Parkı’na kendi hür irademle ilk başlarında bir veya 2 kez gittim yanlış hatırlamıyorsam. O dönem ya çalışıyordum ya da işim yeni bitmişti. Ben zaten o yıllarda, Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda ikamet ediyordum. Zaten Gezi kapımdaydı, Parkta beslediğim hayvanlar vardı. Onlar için çıktım” diye konuştu.

ENVER AYSEVER

Enver Aysever ise, “Ben davayla nasıl ilişkilendirildiğimi bilmiyorum. Ayşe Barım’ı sektöründe başarılı biri olduğunu biliyorum. Halit Ergenç çocukluk arkadaşımdır. Halit’in konuğum olması için kendisiyle bir kaç dakika konuştum. Videomda Ayşe Barım ile ilgili sadece menajerliğiyle ilgili eleştiride bulundum. Gezi Parkı süreciyle bir dahli olduğu ve sanatçıları yönlendirdiğime dair bir bilgim yok ayrıca oraya giden sanatçı arkadaşlarım var onlardan da öyle bir şey duymadım” ifadelerini kullandı.

12.10 'AYŞE BARIM YÖNLENDİRMEDİ'

SELMA ERGEÇ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Selma Ergeç ise, “Gezi Parkı’na 4-5 kez katıldım. Ayşe Barım’ın yönlendirmesi olmadı. Bir kere orada gördüm. 22 yıldır birlikte çalışıyor. Soruşturma aşamasında tamamen doğruyu yansıtmak için ifade verdim koruma amacım yoktur. Sosyal medyamı kendim yönetirim" dedi.

Barım ile Gezi Parkı eylemleri döneminde konuşma sıklığı sorulan Ergeç, “O dönem üç yıldır devam eden diziden ayrılmam söz konusuydu. Başka projeler için çok görüştük. Gezi Parkı sebepli görüşmeler değildi. Şiddet eylemine katılmadım. Yönlendirme olmadı. Gezi’ye hem setten hem de evden gittim. Çok yoğun bir basın vardı. Basının olduğu yerde menajerin olması gerekir. Muhteşem Yüzyıl setinde sadece ID oyuncuları yok" yanıtını verdi.

RIZA KOCAOĞLU

“Gezi Parkı olaylarına katıldınız mı?” sorusunu yanıtlayan Rıza Kocaoğlu, “Olaylara katılmadım, Gezi Parkı’na gittim. Kendi özgür irademle gittim. Ayşe Barım’ı bir kez gördüm. Önce ben gittim, Ayşe Barım’ı orada herkesi gördüğüm gibi gördüm. Sosyal medyada paylaşım yapmak için yönlendirmesi olmadı. Kendi evimden çıktım gittim” diye konuştu.

Avukatların sorusuna yanıt veren Rıza Kocaoğlu, “O dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde bir tek ben oynamadım. Ayşe Barım’ı korumak için ifade vermedim. Doğruları söyledim” dedi.

12.00 ÜNLÜ SANATÇILAR TEK TEK DİNLENİYOR

MEHMET GÜNSÜR

Mahkemede tanık olarak dinlenen Mehmet Günsür, mahkeme başkanının sorularını yanıtladı. Günsür, “Gezi Parkı’na 2 veya 3 kere katıldım. Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Bir keresinde Ayşe’yi gördüm oradaydı. 20 yıldan fazladır beraber çalışıyoruz” dedi.

Avukatların sorularını da yanıtlayan Günsür, şunları kaydetti:

“Gezi Parkı’na gitmem veya orada nasıl davranacağıma ilişkin Ayşe Barım beni yönlendirmedi, sosyal medya hesabımdaki paylaşımları kendim yaparım, Ayşe Barım yapmaz.”

HALİT ERGENÇ

Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığına göre, oyuncu Halit Ergenç ise tanık olarak dinlendiği sırada mahkeme başkanının sorularına şöyle yanıt verdi:

“Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Kendim katıldım ya 3 ya 4 gün gitmişimdir. Oradayken gördüm, karşılaştım ama benden önce mi sonra mı geldi bilmiyorum. 23-24 senedir birlikte çalışıyoruz. İş ilişkisi dışında asla böyle bir yönlendirmesi olmadı.”

Avukatların sorularını da yanıtlayan Ergenç, “Muhteşem Yüzyıl dizi setinden çıkıp Gezi Parkı’na gittik. Ayşe Barım asla yönlendirmedi. Sosyal medyayı Ayşe Barım kullanmaz, sosyal medya bölümü ilgilenir. Ankara’dan davet geldi, davete icabet ettim. Ayşe Barım yönlendirmedi. Yenikapı mitingine kendim katıldım, Ayşe Barım’dan talimat almadım. Ayşe Barım da yanımızdaydı, kendisi benim menajerimdir o tarz yerlere gittiğimde ya kendisi ya da ID’den biri yanımda bulunur. Gezi Parkı’nda okunduğum bildiri Ayşe Barım’dan tamamen bağımsızdır. Böyle bir talebi de olmadı” dedi.

Mahkeme Başkanının söz konusu bildiriyi kimin verdiğine yönelik soruyu da yanıtlayan Ergenç, “Oradaki yazıya baktım, bana uyduğu için okudum. Kim hazırladı bilmiyorum” diye konuştu.

NEHİR ERDOĞAN

Nehir Erdoğan'ın tanık ifadesinde ise “Gezi Parkı’na ilk bir kaç gün gittim. Ayşe Barım beni asla yönlendirmedi. Ayşe Barım’ı orada görmedim, hiç hatırlamıyorum. 2008’den beri çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BERGÜZAR KOREL

Duruşmada tanık olarak dinlenen isimlerden Begüzar Korel ise, “Ayşe Barım hiçbir şekilde Gezi Parkı’na gitmem için beni yönlendirmedi. Ben bireysel olarak eşimle birlikte kendi isteğimle gittim. Kendisini de Gezi Parkı’nda görmedim” diye konuştu.

DOLUNAY SOYSERT

Tanık olarak dinlenen Oyuncu Dolunay Soysert, “Gezi Parkı’na kaç kez katıldım hatırlamıyorum, Ayşe ile 1 kez karşılaştım. Beni yönlendirmedi. Tam ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum, 1 defa gördüm sadece. 2005 yılından beri Ayşe ile çalışıyorum” dedi.

Avukatların sorularına da yanıt veren Soysert “Kesinlikle Ayşe Barım apolitiktir. Yenikapı’daki mitinge katılmadım. Çok uzun süredir beraberiz, hem menajerim hem de çok yakın arkadaşım. Sadece iş değil, özel hayatımızda da ortak çok noktamız var bu sebeple iki kadın arkadaşın telefonla konuşması çok normal değil mi?” ifadelerini kullandı.

NEJAT İŞLER

Nejat İşler ise “Ayşe Barım’ı çok iyi tanırım. Tesadüfen gittim Gezi Parkı’na. Bodrum’da yaşıyordum, iş görüşmesi için İstanbul’a gelmiştim, gelmişken baktım. 20 yılı aşkın süredir beraber çalışıyoruz. Devrimci İşçi Sendikası’na üyeyim normalde Gezi Parkı’nda direkt onların çadırına gittim” dedi.

Avukatların sorularını da yanıtlayan İşler, “Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Birinin beni yönlendirmesini kendime hakaret sayarım, Ayşe en fazla beraber yemek yediysek hesabı ödemek için ısrar eder en fazla” dedi.

11.45 'BENİ YAVUZ BİNGÖL DAVET ETTİ'

Mahkemede tanık olarak dinelenen Ceyda Düvenci: “3 gün Gezi Parkı olaylarına katıldım. Bu olayda asla talimat ya da teklif olmadı Barım’dan. Ayşe Barım’la 23 yıldır çalışıyorum. Yavuz Bingöl beni aradı davet etti, o şekilde gittim. Katıldığımda Barım’ın kendisini orada görmedim”

Yavuz Bingöl Gezi Parkı eylemlerinde

11.00 İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması görülmeye başladı.

ÜNLÜ İSİMLER DESTEK İÇİN ADLİYEDE

Ayşe Barım’ın yakınları ve oyuncu arkadaşları duruşmayı izlemek için adliyeye geldi. Adliyeye gelen isimler arasında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, lale Mansur, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Düvenci, Mehmet Günsür ve Şükran Ovalı gibi isimler yer alıyor.

İKİNCİ BİR SALON AYARLANDI

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre, Ayşe Barım davasını takip etmek isteyen çok sayıda izleyici geldiği duruşma salonu yetmedi. İkinci bir salon ayarlanırken, bu salonda izleyicilerin duruşmayı ekrandan takip edebileceği bildirildi.

Fotoğraf: Ceylan Sever

İLK DURUŞMADA TAHLİYE ÇIKMADI

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülen ilk duruşmaya çok sayıda sanatçı Barım’a destek olmak için adliyeye gelirken, bu sanatçılar arasında Zeytin Tekindor, Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Hande Erçel, Ceyda Düvenci, Miray Daner, Bergüzar Korel, Birkan Sokullu ve İpek Bilgin gibi isimler yer almıştı.

TTB Ayşe Barım için yayımladığı raporda, 'ani ölüm' riskine dikkat çekmişti

ÜNLÜ İSİMLERİN ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

İlk duruşmada mahkeme Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Dolunay Soysert, Belgüzar Korel, Mehmet Günsur, Selma Ergeç gibi isimlerin zorla getirilmesine karar vermişti.

İkinci duruşmada, Gezi Parkı’nda oldukları fotoğraf ve video kayıtlarıyla tespit edilen oyuncuların tanık olarak dinleneceği bildirildi.

ERGENÇ VE KOCAOĞLU’NA YALANCI TANIKLK CEZASI

Soruşturmada ifade veren oyunculardan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, “Bizi Ayşe Barım yönlendirmedi, Gezi Parkı’na kendimiz gittik” ifadelerini kullanmalarının ardından yalancı tanıklık suçlamasıyla da yargılanmış ve Ergenç’e 1 yıl 10 ay hapis, Rıza Kocaoğlu’na ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYOR

Cezaevinde sağlık sorunlarıyla boğuşan Ayşe Barım için Türk Tabipleri Birliği (TTB) de bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, Ayşe Barım'ın cezaevi koşullarında hayati tehlikesi bulunduğuna dikkat çekilmiş ve "Emine Ayşe Barım hakkında Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi tarafından 2 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen durum bildirir son sağlık kurulu raporunda 'Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati' tanısı konulduğu ve ani ölüm riski nedeniyle İCD (implantable cardioverter defibrilator-şok cihazı) takılması önerildiği bildirilmektedir.

Bunun yanında Emine Ayşe Barım'ın ciddi beyin damar hastalığı ve bayılma atakları olduğu bildirilmiştir" denilmişti. Raporda ayrıca, "Hastanın başka herhangi bir ek sağlık sorunu bulunmaması durumunda bile ani ölüm riski taşıyan kalp hastalığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz" denilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi