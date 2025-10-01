Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Bir Anda Bastıracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum’un kuzey kesimleri, ayrıca Erzurum ve Ağrı’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği öngörülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı bulutlu. İstanbul 22°C, Bursa 22°C, Çanakkale 24°C, Kırklareli 21°C.

Ege: Parçalı ve az bulutlu. İzmir 26°C, Muğla 26°C, Denizli 26°C, Afyonkarahisar 20°C.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğusunda yer yer çok bulutlu. Hatay çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 32°C, Adana 32°C, Burdur 25°C, Hatay 28°C.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Ankara 20°C, Eskişehir 22°C, Konya 21°C, Nevşehir 19°C.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlı. Bolu 18°C, Düzce 21°C, Zonguldak 19°C, Sinop 21°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılar ile Artvin çevreleri ve Çorum’un kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı. Samsun 20°C, Trabzon 19°C, Rize 20°C, Amasya 21°C.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, doğusunda çok bulutlu. Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Ağrı’nın doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 19°C, Kars 18°C, Malatya 24°C, Van 19°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Diyarbakır 30°C, Gaziantep 29°C, Mardin 27°C, Siirt 28°C.

