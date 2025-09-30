Antalya’da Kaçak Kazı Faciası! 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya’nın Kepez ilçesinde kaçak kazı yaptıkları kuyuda jeneratör gazından zehirlenen 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Kuyudan çıkarılan diğer yaralı kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Antalya’da Kaçak Kazı Faciası! 2 Ölü, 1 Yaralı
Antalya’nın Kepez ilçesinde, Kızıllı Mahallesi ormanlık alanında, kuyuda 2 kişinin mahsur kaldığı ve 1 kişinin de yardım sırasında fenalaştığı ihbarı üzerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, kuyunun yanında baygın halde bulunan Selahattin isimli kişiyi fark etti. Halat yardımıyla kuyuya inen ekipler, burada baygın halde bulunan Zekeriya T. ve Emirkan K.’yi dışarı çıkardı. Hastaneye kaldırılan Zekeriya T., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, yaklaşık üç saat sonra Emirkan K. de yaşamını yitirdi, diğer yaralı kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

