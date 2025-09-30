Çankaya’da Su Kesintisi... ASKİ'den Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kesikköprü Barajı’nda meydana gelen boru arızası nedeniyle Çankaya ilçesinin birçok mahallesinde plansız su kesintisi yaşandığını duyurdu. Açıklamaya göre barajdaki üç borudan ikisi patladı. Yoğun su tüketimiyle birlikte İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su seviyesi düşünce P3 Pompa İstasyonu’na su akışı sağlanamadı. Bunun üzerine Çankaya’nın çok sayıda mahallesine su verilemedi.

Kesintinin boru patlamasından kaynaklandığı açıklandı.

'PLANLI BİR KESİNTİ DEĞİL'

Kesinti 30 Eylül saat 20.20’de başladı. ASKİ, arızanın giderilmesinin ardından suyun 1 Ekim sabah 08.00’de yeniden verilmesinin planlandığını açıkladı. Kuruma göre bu durum planlı bir kesinti değil; barajlardaki doluluk oranıyla ilgili herhangi bir sorun bulunmuyor. ASKİ, “Boru arızasında yaşanan aksaklık giderildikten sonra normale dönüş sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın sabır ve anlayışı için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Kesintiden Akpınar, Anıttepe, Bahçelievler, Balgat, Ayrancı, Kızılay ve Oran’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda mahalle etkilendi.