Caner Erkin'e Sürpriz Yaptırım! PFDK Açıkladı
PFDK, Sakaryasporlu Caner Erkin hakkında kararını verdi. Erkin, takım arkadaşını tokatlamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin hakkında kararını verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Pendikspor-Sakaryaspor maçında kırmızı kart gören Caner Erkin, 6 maç men ve 134 bin para cezasına çarptırıldı.
36 yaşındaki futbolcuya 6 maç men cezasının 4'ü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, 2'si ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle verildi. Erkin, maç sırasında takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atmıştı.
