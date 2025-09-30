MGK Bildirisi Yayımlandı: Dikkat Çeken 'Terörsüz Türkiye' Mesajı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Bildiri şöyle:

* Terörsüz Türkiye istikametinde TBMM'deki aşama değerlendirildi. Milletin istikbali önündeki terör duvarı yıkılarak güvenin daim kılınmasına yönelik irade teyit edildi.

* Komşu coğrafyada terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

* İsrail'in Gazze'de insani felakete yol açan politikalarına dikkat çekildi, sorumluların hesap vermesinin insanlığın müşterek mesuliyeti haline geldiği belirtildi.

* Milli davamız Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasına dayanan iki devletli çözüme desteğimiz vurgulandı.

* (İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve BM bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunuldu.

* (İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA