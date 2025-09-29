Özel'den Dikkat Çeken Sözler: 'Ne Türk Milliyetçilerini Üzerim Ne De Kürt Düşmanı Olurum'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tv100 canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine kendi aile ilişkilerinden örnek veren Özel, Özel, "Ben ne Türk milliyetçilerini üzecek bir şey yaparım ne de Kürt düşmanı olabilirim." dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100 ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yenigün programının ilk konuğu oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Özel, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özel, “Ben ne Türk milliyetçilerini üzecek bir şey yaparım ne de Kürt düşmanı olabilirim” ifadelerini kullandı.

Özel'den Dikkat Çeken Sözler: 'Ne Türk Milliyetçilerini Üzerim Ne De Kürt Düşmanı Olurum' - Resim : 1
CHP lideri Özel, tv100'de İsmail Küçükkaya ile Yenigün'ün konuğu oldu

Özgür Özel, gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Yenigün programında soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yöneltilen soruya kendi hayatı üzerinden yanıt veren Özel, şu örneği verdi:

“Ben Türk milliyetçilerine de çok saygılıyım. Kemal dayım ilacını almaya geldiğinde ‘TTK’ diye imza atmıştı. ‘Bu ne?’ dedim, ‘Tanrı Türk’ü korusun’ dedi. Anneannemin kardeşinin çocukları… Bir dayım ‘Tanrı Türk’ü korusun’ diye imza atıyor, diğer dayım ise 80 öncesinde İGD’nin önde gelen isimlerindendi. Şimdi ikisi kol kola kurbanlarını birlikte kesip birbirlerine en iyi şekilde davranıyorlarsa ben ne Türk milliyetçilerini üzecek bir şey yaparım ne de Kürt düşmanı olabilirim.”

İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar...İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar...Siyaset
Mehmet Uçum'dan ‘Terörsüz Türkiye’ İçin 7 Maddelik TBMM PlanıMehmet Uçum'dan ‘Terörsüz Türkiye’ İçin 7 Maddelik TBMM PlanıSiyaset

CHP’de Kritik Gün! Gözler 15.00'te... Özgür Çelik Bugün Mazbatasını Teslim AlacakCHP’de Kritik Gün! Gözler 15.00'te... Özgür Çelik Bugün Mazbatasını Teslim AlacakGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel CHP
Son Güncelleme:
Altında 45 Yıllık Tarihi Rekor! Ekonomist İris Cibre Yaklaşan Tehlikeyi Açıkladı: Sil Baştan Değişiyor Son Dakika: Altında 45 Yıllık Tarihi Rekor!
Kabinenin Gündemi Yoğun! Masada Hangi Konular Var? Kabinenin Gündemi Yoğun! Masada Hangi Konular Var?
Yeni Yasama Yılı 1 Ekim'de Başlıyor Yeni Yasama Yılı 1 Ekim'de Başlıyor
Liverpool Maçı Öncesi Tanju Çolak'tan Bomba Açıklama: 'Rezil Galatasaray!' Galatasaray'a Skandal Sözler
ÇOK OKUNANLAR
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar... Özel'den F-35 Yorumu; 'Üstüme Düşeni Yaparım'
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı
Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek