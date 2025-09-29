Özel'den Dikkat Çeken Sözler: 'Ne Türk Milliyetçilerini Üzerim Ne De Kürt Düşmanı Olurum'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100 ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yenigün programının ilk konuğu oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Özel, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özel, “Ben ne Türk milliyetçilerini üzecek bir şey yaparım ne de Kürt düşmanı olabilirim” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, tv100'de İsmail Küçükkaya ile Yenigün'ün konuğu oldu

Özgür Özel, gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Yenigün programında soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yöneltilen soruya kendi hayatı üzerinden yanıt veren Özel, şu örneği verdi:

“Ben Türk milliyetçilerine de çok saygılıyım. Kemal dayım ilacını almaya geldiğinde ‘TTK’ diye imza atmıştı. ‘Bu ne?’ dedim, ‘Tanrı Türk’ü korusun’ dedi. Anneannemin kardeşinin çocukları… Bir dayım ‘Tanrı Türk’ü korusun’ diye imza atıyor, diğer dayım ise 80 öncesinde İGD’nin önde gelen isimlerindendi. Şimdi ikisi kol kola kurbanlarını birlikte kesip birbirlerine en iyi şekilde davranıyorlarsa ben ne Türk milliyetçilerini üzecek bir şey yaparım ne de Kürt düşmanı olabilirim.”

Kaynak: Haber Merkezi