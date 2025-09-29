İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün tv100 ekranlarında başlayan 'İsmail Küçükkaya ile Yenigün' programının ilk konuğu oldu. Gündeme ilişkin kritik açıklamalar yapan Özel, hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak, "Manisa'da hep beraber yüzde 6'dan yüzde 60'a çıktık. Kaybede kaybede kazanmayı öğrendik" dedi.

FERDİ ZEYREK'İ ANDI

Canlı yayında Ferdi Zeyrek ile anılarını anlatan Özel, "Ferdi’yi kaybettik. Ferdi, benim ortak hayal kurabildiğim birisiydi ve ortak hayalleri gerçekleştirdiğim birisiydi. Ferdi, ‘Abi, güzel anlatıyorsun, bir daha anlat bizim hikayemizi’ diyordu. Bir de, ‘Batı Kışlayı kent dışında alsaydık, burayı kent ormanı yapsak’ diyordu. Şimdi orayı Ferdi Zeyrek Kent Ormanı yapacağız" diye konuştu.

Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından pek çok kişinin Zeyrek’in çocuklarına eğitim bursu vermek için aradığını anlatan Özel, bugün Ferdi Zeyrek Vakfı'nın açılışını yapacaklarını söyledi. Vakfın yöneticisi ise Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek olacak. Özel, "İsteyen herkes, katkı sağlamak isteyen herkes vakfa bağış yapabilecek" diye konuştu.

'ÇOK PARTİLİ DÖNEMİN İLK POLEMİĞİ'

Meclis'te ayağa kalkma konusuna değinen Özel, Bunun hikayesi çok partili dönemin ilk polemiğidir. "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir partinin genel başkanı olduğu dönem salona girdiğine ayağa kalkardık, alkışlamazdık. Referandumdan sonra bir partinin genel başkanı karşısında ayağa kalkmayız dedik, oturduk. Birkaç kez ayağa kalkıldığı oldu. Biz 47 yıl sonra birinci parti olunca takip eden bayramda, ben takip eden bayramda, 8 Nisan günü Cumhurbaşkanından başlayarak bütün siyasi partilerin genel başkanlarını aradım. O konuşmalar sırasında, 'Siz de müsaitseniz sizi de ziyaret etmek isterim' dedim hepsine. Sayın Erdoğan’dan başlayarak bütün liderleri ziyaret ettim. Bana bunu sorduklarında da 'Normali bu' dedim. Bu Manisa’dan geliyor. Biz, AK Partili ve CHP'liler olarak, Manisa'da bayram sabahı kalkıp namazı kılıyoruz. Kabristana gidiyoruz, kimi görürsek sarılıp öpüyoruz. Şehit cenazelerine, düğünlere gidiyoruz. Biz de bir sıkıntı olmuyorsa, genelde de olmamalı” diye konuştu.

'AYAĞA KALKMA' TARTIŞMALARI

1 Ekim'de Meclis açıldığında Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkıp kalkmayacaklarına yönelik soruya Özel, "Geçen sene, 1 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Meclis salonuna gireceği zaman, arkadaşlarımızla konuştuk, Cumhurbaşkanı ayakta karşılanır, dedik. Ayakta karşılayıp konuşmasını dinleyeceğiz, Cumhurbaşkanı gibi konuşursa ayakta uğurlayacağız. Salona girdikten sonra konuşması partizanca bir konuşma olursa ayağa kalkmayacağız dedik. Öyle bir konuşmaydı, biz de ayağa kalkmadık. Bu sene 1 Ekim'de Meclis'te olmayacağız" dedi.

'BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI KIYMETLİ'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili "Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalılardır" demişti.

Bu konu hakkında Özgür Özel, "Ümit ediyorum, en büyük beklentim Ekim ayı içinde iddianamenin çıkmasıdır. Devlet Bahçeli’nin iddianame açıklaması çok kıymetli. Yine MHP’den çeşitli siyasetçiler zaman zaman “Tutuksuz yargılama esastır” diye açıklamalar yapıyorlar." ifadelerini kullandı. En büyük beklentisinin ekim ayında iddianamenin yazılması olduğunu belirten Özel, "Bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını istiyoruz." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak da konuşan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi terörün sonlanmasını, terör örgütünün kendini lağvetmesini ve milletin kaynaklarının teröre değil, kalkınmaya harcanmasını hep savundu. Bu süreci de her zaman meclis çatısı altından yönetilmesi gereken bir süreç olarak tanımladı" ifadelerini kullandı.

'F-35'LER İÇİN ÜSTÜME NE DÜŞÜYORSA YAPARIM'

Savunma sanayii konusunda değerlendirmelerde bulunan Özel, "F-35 meselesi Türkiye'nin uğradığı en büyük haksızlıktır" ifadelerini kullandı. Özel, "Bu noktada üstüme ne düşüyorsa yaparım. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu konuda bana, kendi partisinden bir bakana ne bilgi veriyorsa bunu talimat kabul ederim. F-35'ler Türkiye'ye verilsin diye bunu yaparım. Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz, yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz." dedi.

