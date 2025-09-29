Kabinenin Gündemi Yoğun! Masada Hangi Konular Var?

Cumhurbaşkanılığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabinenin gündeminde Erdoğan-Trump görüşmesi başta olmak üzere Gazze'de ateşkes, F-35 programına dönüş, KAAN motorları gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Kabinenin Gündemi Yoğun! Masada Hangi Konular Var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün ilk kez toplanacak.

Toplantının ana gündeminin, Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları olması beklenirken, toplantıda Türkiye’nin F-35 programına geri dönme isteği, F-16 tedariği ve KAAN motorlarına yönelik taleplerin ABD cephesinde nasıl karşılık bulduğunun da masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta bir araya geldi.

Yine toplantıda Gazze’deki son durum ve ABD’nin ateşkes önerisi de ele alınacak.

Öte yandan Merkez Bankası’nın rezervleri ve faiz politikası da Kabinenin gündeminde olacak.

