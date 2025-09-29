Can Yayın Holding Soruşturmasında Flaş Gelişme! 12 Yönetici Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Can Yayın Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması’ ve ‘suçtan elde edilen gelirlerin aklanması’ suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Gelinen son aşamada Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma hakkında yetkisizlik kararı verilmişti. Yetkisizlik kararının verilmesiyle birlikte soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında dün akşam gözaltı kararı verilen 12 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Can Yayın Holding bünyesindeki şirketlerin, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde suç örgütü kurarak “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kara para aklama” ve “kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulması” suçlarını işlediği iddia edildi. MASAK ve mali denetim raporlarına dayanılarak başlatılan soruşturmada, holdingin sahte belgeler ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüklerini azalttığı, kaynağı belirsiz paraları şirketler arasında aktararak gizlemeye çalıştığı öne sürülmüştü. Örgütün, denetimi zorlaştırmak için çok sayıda şirket kurduğu, yönetim kurulu değişiklikleriyle sorumluluğu dağıttığı ve “Varlık Barışı Kanunu”nu kötüye kullanarak suç gelirlerini akladığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında, 121 şirkete el konularak TMSF kayyum atandı. Aralarında Habertürk, Show TV ve Doğa Okulları gibi şirketlerin bulunduğu holdinge bağlı kuruluşlara operasyon düzenlenmişti. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ile 5 şüpheli tutuklanmıştı, Kenan Tekdağ’a ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Soruşturma, yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi ve 10 şirkete daha kayyım atanmıştı.

Ayrıca, Can Yayın Holding’in 2024’te Turgay Ciner’e ait Ciner Grubu’na bağlı medya şirketlerini satın aldığı, bu işlemlerin kara para aklama şüphesi taşıdığı belirlenmişti. Yurt dışında olan Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Ciner Grubu’na bağlı Park Holding ve diğer şirketlere de TMSF kayyum atadı, 12 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi