Can Yayın Holding Soruşturmasında Flaş İddia! Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin Evine Baskın

Can Yayın Holding kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin evine jandarma tarafından baskın yapıldığı iddia edildi. İçişleri Bakanlığı süreci incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

Can Yayın Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması’ ve ‘suçtan elde edilen gelirlerin aklanması’ suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Gelinen son aşamada Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma hakkında yetkisizlik kararı verilmişti. Yetkisizlik kararının verilmesiyle birlikte soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği öğrenilmişti.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI'NIN EVİNE BASKIN

Bugün ise gelen bir ihbar üzerine 16 Eylül’de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece'deki villasına jandarma tarafından sabaha karşı baskın yapıldığı iddia edildi. halktv.com.tr'nin haberine göre, jandarma eve kapıları kırarak girdi. O sırada evde Mustafa Gültepe’nin eşi ve ailesi vardı. Gültepe'nin ise yurtdışında olduğu öğrenildi. Jandarma baskını sonrasında İçişleri Bakanlığı da harekete geçti ve süreci incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

Kaynak: halktv.com.tr

