Bingöl’de Yangın Paniği! Kontrol Altına Alındı

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son Güncelleme:
Bingöl’de Yangın Paniği! Kontrol Altına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Ardıçdibi Köyü’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Pilotlardan Yeni Skandal! 'Meziyetli Hostesler'den Sonra Bir WhatsApp Grubu Daha Ortaya Çıktı! Yazışmalar Şoke Etti Pilotlardan Yeni Skandal! 'Meziyetli Hostesler'den Sonra Bir WhatsApp Grubu Daha Ortaya Çıktı
Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Sette Kaza Geçirdi! Fotoğrafını Direkt Paylaştı Ünlü Oyuncu Sette Kaza Geçirdi
Bitlis’de Tarihi Keşif! Osmanlı’nın Kapılarını Açan 500 Yıllık Sır Toprağın Altından Çıktı Osmanlı’nın 500 Yıllık Sırrı Toprağın Altından Çıktı
TFF’den Ali Koç’a Dev Ceza! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı TFF’den Ali Koç’a Dev Ceza
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Başladı CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Başladı
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Tunç Soyer'in Yargılandığı Kooperatif Davasında Flaş Karar Tunç Soyer'in Yargılandığı Davada Flaş Karar