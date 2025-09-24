Bingöl’de Yangın Paniği! Kontrol Altına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Ardıçdibi Köyü’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA