Pilotlardan Yeni Skandal! 'Meziyetli Hostesler'den Sonra Bir WhatsApp Grubu Daha Ortaya Çıktı! Yazışmalar Şoke Etti

Türk havayolu pilotlarının skandallarına bir yenisi daha eklendi. "Meziyetli Hostesler" grubunun ardından bu kez pilotların, gümrükten mal kaçırmaya yönelik yazışmaları ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Pilotlardan Yeni Skandal! 'Meziyetli Hostesler'den Sonra Bir WhatsApp Grubu Daha Ortaya Çıktı! Yazışmalar Şoke Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk havacılık sektöründe pilotların özel WhatsApp grupları üzerinden yürüttükleri skandallara bir yenisi daha eklendi. Daha önce "Meziyetli Hostesler" adlı grupta hosteslerle yaşadıkları ilişkileri ve yasak aşkları ifşa olan pilotların, bu kez de gümrükten mal kaçırmaya yönelik yazışmaları ifşa oldu.

"MEZİYETLİ HOSTESLER" İN ARDINDAN YENİ GRUP İFŞA OLDU

Kısa süre önce aynı havayolu şirketinde görev yapan kaptan pilot Emre Cömert’in evli bir hostesle ilişkisinin ifşa olması ve "Meziyetli Hostesler" adlı grupta hosteslerin isimlerinin paylaşılması büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi de gümrük sohbetleri gündemi sarstı.

SKANDAL YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre pilotlar, yurt dışından dönerken yanlarında getirdikleri ürünlerin gümrüğe takılmaması için aralarında "Gümrük online mı?" sorusunu sorarak memurların görev başında olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Böylece saatten elektronik eşyaya kadar birçok ürünü ülkeye sokmayı planladıkları öne sürüldü.

"GÜMRÜKTEN NE KAÇIRDINIZ?"

AirportHaber Genel Yayın Koordinatörü Ali Kıdık, THY Airbus 330 F/O pilotlarının WhatsApp yazışmalarını tek tek paylaştı. Mesajlarda "Gümrük online mı?" sorularının sıklıkla geçtiğini aktaran Kıdık, "Şimdi soru şu; 'ne getiriyorsunuz, ne kaçırıyorsunuz' hangi malları gümrükten kaçırdınız? Rolex mi, pırlanta mı, elektronik eşya mı? Yoksa yasaklı bir madde mi? Ez cümle; gümrükten ne kaçırdınız? Kadaifçi kaptan siz orada ne iş yapıyorsunuz? Gümrük memurları siz yerinize bir başka memur gelmeden neden görev yerini terk ediyorsunuz?" açıklamalarında bulundu.

Pilotlardan Yeni Skandal! 'Meziyetli Hostesler'den Sonra Bir WhatsApp Grubu Daha Ortaya Çıktı! Yazışmalar Şoke Etti - Resim : 1

İfşalar sonrası pilotların yazışmaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kamuoyunda havacılık sektöründeki denetimlerin yetersizliği tartışılmaya başlandı.

İşte skandal yazışma görüntüleri:

Pilotlardan Yeni Skandal! 'Meziyetli Hostesler'den Sonra Bir WhatsApp Grubu Daha Ortaya Çıktı! Yazışmalar Şoke Etti - Resim : 2

Pilotlardan Yeni Skandal! 'Meziyetli Hostesler'den Sonra Bir WhatsApp Grubu Daha Ortaya Çıktı! Yazışmalar Şoke Etti - Resim : 3

Pilotlardan Yeni Skandal! 'Meziyetli Hostesler'den Sonra Bir WhatsApp Grubu Daha Ortaya Çıktı! Yazışmalar Şoke Etti - Resim : 4

Pilotlardan Yeni Skandal! 'Meziyetli Hostesler'den Sonra Bir WhatsApp Grubu Daha Ortaya Çıktı! Yazışmalar Şoke Etti - Resim : 5

Pilotlardan Yeni Skandal! 'Meziyetli Hostesler'den Sonra Bir WhatsApp Grubu Daha Ortaya Çıktı! Yazışmalar Şoke Etti - Resim : 6

2026 Asgari Ücrette Masadaki Rakam Ortaya Çıktı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En Az' Deyip Açıkladı2026 Asgari Ücrette Masadaki Rakam Ortaya Çıktı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En Az' Deyip AçıkladıEkonomi
Oğluna Kız İstemeye Giden Baba Şoke Oldu! Gelinin İstek Listesi Ağızları Açık BıraktıOğluna Kız İstemeye Giden Baba Şoke Oldu! Gelinin İstek Listesi Ağızları Açık BıraktıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Pilot WhatsApp
Son Güncelleme:
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
Bitlis’de Tarihi Keşif! Osmanlı’nın Kapılarını Açan 500 Yıllık Sır Toprağın Altından Çıktı Osmanlı’nın 500 Yıllık Sırrı Toprağın Altından Çıktı
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
TFF Resmen Onayladı! Bir Dönemin Süper Lig Devine Büyük Şok: Bütün Maçlarını Kazansa Bile Sezonu 0 Puanla Kapatacak Bir Dönemin Süper Lig Devine Büyük Şok
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Başladı CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Başladı
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Tunç Soyer'in Yargılandığı Kooperatif Davasında Flaş Karar Tunç Soyer'in Yargılandığı Davada Flaş Karar