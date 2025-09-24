Pilotlardan Yeni Skandal! 'Meziyetli Hostesler'den Sonra Bir WhatsApp Grubu Daha Ortaya Çıktı! Yazışmalar Şoke Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk havacılık sektöründe pilotların özel WhatsApp grupları üzerinden yürüttükleri skandallara bir yenisi daha eklendi. Daha önce "Meziyetli Hostesler" adlı grupta hosteslerle yaşadıkları ilişkileri ve yasak aşkları ifşa olan pilotların, bu kez de gümrükten mal kaçırmaya yönelik yazışmaları ifşa oldu.

"MEZİYETLİ HOSTESLER" İN ARDINDAN YENİ GRUP İFŞA OLDU

Kısa süre önce aynı havayolu şirketinde görev yapan kaptan pilot Emre Cömert’in evli bir hostesle ilişkisinin ifşa olması ve "Meziyetli Hostesler" adlı grupta hosteslerin isimlerinin paylaşılması büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi de gümrük sohbetleri gündemi sarstı.

SKANDAL YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre pilotlar, yurt dışından dönerken yanlarında getirdikleri ürünlerin gümrüğe takılmaması için aralarında "Gümrük online mı?" sorusunu sorarak memurların görev başında olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Böylece saatten elektronik eşyaya kadar birçok ürünü ülkeye sokmayı planladıkları öne sürüldü.

"GÜMRÜKTEN NE KAÇIRDINIZ?"

AirportHaber Genel Yayın Koordinatörü Ali Kıdık, THY Airbus 330 F/O pilotlarının WhatsApp yazışmalarını tek tek paylaştı. Mesajlarda "Gümrük online mı?" sorularının sıklıkla geçtiğini aktaran Kıdık, "Şimdi soru şu; 'ne getiriyorsunuz, ne kaçırıyorsunuz' hangi malları gümrükten kaçırdınız? Rolex mi, pırlanta mı, elektronik eşya mı? Yoksa yasaklı bir madde mi? Ez cümle; gümrükten ne kaçırdınız? Kadaifçi kaptan siz orada ne iş yapıyorsunuz? Gümrük memurları siz yerinize bir başka memur gelmeden neden görev yerini terk ediyorsunuz?" açıklamalarında bulundu.

İfşalar sonrası pilotların yazışmaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kamuoyunda havacılık sektöründeki denetimlerin yetersizliği tartışılmaya başlandı.

İşte skandal yazışma görüntüleri:

