Bitlis’de Tarihi Keşif! Osmanlı’nın Kapılarını Açan 500 Yıllık Sır Toprağın Altından Çıktı

Bitlis Kalesi’ndeki kazılarda Osmanlı dönemine ait büyük bir keşfe imza atıldı. Kazılarda 29 santimetre uzunluğunda, çift dişli büyük bir demir anahtar bulundu. Öte yandan kazılarda bulunan eserler arasında su sarnıçları, 7 Müslüman mezarı, sivil mimariye ait yapılar, tandırlar, ocaklar da yer aldı.

Bitlis Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılar sırasında, Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen 29 santimetre uzunluğunda, çift dişli büyük bir demir anahtar gün yüzüne çıkarıldı.

Kalenin ana giriş kapısına ait olduğu değerlendirilen anahtarın bölgedeki tarihi yapıların anlaşılmasına dair önemli ipuçları sunacağı düşünülüyor.

Bitlis Eren Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yunus Emre Karasu’nun bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılar, kalenin güney bölümünde yoğunlaştırıldı. Devam eden çalışmalar, kalenin Osmanlı dönemindeki mimarisine dair önemli buluntuları da beraberinde getirdi.

Osmanlı dönemine ait olabilir

SARNIÇTAN MEZARA ÇOK SAYIDA ESER

Kazılarda, büyük anahtarın yanı sıra 50 metrekarelik tonozlu bir yapıya sahip saraya kabul mekanı, su sarnıçları, su iletim künkleri, geç döneme ait 7 Müslüman mezarı, sivil mimariye ait yapılar, tandırlar, ocaklar, çeşitli sikkeler, lüleler, kandiller ile süs ve metal objeler de ortaya çıkarıldı.

Su sarnıçları, su iletim künkleri, geç döneme ait 7 Müslüman mezarı bulundu

MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Toprak altında uzun süre kaldığı için oksitlenmiş olan anahtar ve diğer taşınır kültür varlıkları, restorasyon ve belgeleme işlemlerinin ardından Ahlat Müzesi’ne teslim edilecek.

Bitlis Kalesi Kazı ve Müze Temsilcisi Azad Örmek, bulunan anahtarın sivil yapılarda kullanılan örneklerden oldukça farklı olduğunu belirtti. Fiziksel olarak daha büyük ve çift dişli olan bu anahtarın, kalenin güvenliği açısından önemli bir yapıya ait olduğunun altını çizdi.

Kalenin ana giriş kapısına ait olabilir

"15. VE 16. YÜZYILLARA AİT OLABİLİR"

Örmek, “Kazı ekibimizce 15. ve 16. yüzyıllara tarihlendirilen bu alan ve buluntular üzerinde detaylı çalışmalarımız sürüyor. Kazıların ardından kalede çevre düzenlemesi ve basit bakım-onarım çalışmaları da planlanıyor” dedi.

Kaynak: AA

