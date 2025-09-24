AFAD Duyurdu: Kahramanmaraş'ta Deprem

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.18'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Duyurdu: Kahramanmaraş'ta Deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.18'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AFAD Deprem Kahramanmaraş
