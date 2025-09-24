AFAD Duyurdu: Kahramanmaraş'ta Deprem
AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.18'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.18'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: