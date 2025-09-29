Manisa'da Feci Kaza! Otomobil İkiye Bölündü: 5 Ölü, 6 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Salihli ilçesinde Ankara-İzmir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Caferbey Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Mert Gülderen’in (41) kullandığı 45 AVV 432 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın’ın (6) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Elanur Uzunaltın (4) ile kamyonet sürücüsü Mert Gülderen, yolcular Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Elanur Uzunaltın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA