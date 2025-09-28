Bursa'da Korkutan Kaza! Araç Ters Döndü, 3 Kişi Yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle otomobil ters döndü.

Son Güncelleme:
Bursa'da Korkutan Kaza! Araç Ters Döndü, 3 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Sokak’ta meydana geldi. 28 yaşındaki Furkan G. idaresindeki 16 AGB 301 plakalı hafif ticari araç, 19 yaşındaki Uğur T. yönetimindeki 16 ANM 959 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrularak ters döndü.

3 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Rabia T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Bursa Trafik kazası
Son Güncelleme:
Mardin’de Kaçakçılık Operasyonu! Tam 15 Bin... Mardin’de Kaçakçılık Operasyonu! Tam 15 Bin...
Sürücüler Dikkat! Bakanlıktan Kritik Uyarı Geldi: Bunu Yapanın Ehliyeti İptal Edilecek Bunu Yapanın Ehliyeti İptal Edilecek
Zonguldak'ta ‘Yüksek Sesli Müzik’ Cinayeti! Dilara Komşusu Tarafından Öldürüldü Zonguldak'ta ‘Yüksek Sesli Müzik’ Cinayeti! Dilara Komşusu Tarafından Öldürüldü
Şanlıurfa'da Firari Operasyonu! 6 Kişi Yakalandı Şanlıurfa'da Firari Operasyonu! 6 Kişi Yakalandı
İzmir'de 56 Kaçak Göçmen Yakalandı İzmir'de 56 Kaçak Göçmen Yakalandı
Okan Buruk Daha Fazla Dayanamadı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Kararı Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de Sallandı Kütahya'da Şiddetli Deprem!
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Ve Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren Anlaşma Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi
Marmara’nın Röntgeni Çekildi, Ne Deprem Ne de Sel… 1,6 Milyon Kişi Risk Altında Marmara’nın Röntgeni Çekildi, 1,6 Milyon Kişi Risk Altında