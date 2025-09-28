Bursa'da Korkutan Kaza! Araç Ters Döndü, 3 Kişi Yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle otomobil ters döndü.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kaza, İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Sokak’ta meydana geldi. 28 yaşındaki Furkan G. idaresindeki 16 AGB 301 plakalı hafif ticari araç, 19 yaşındaki Uğur T. yönetimindeki 16 ANM 959 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrularak ters döndü.
3 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Rabia T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: