Zonguldak'ta ‘Yüksek Sesli Müzik’ Cinayeti! Dilara Komşusu Tarafından Öldürüldü

Olay, sabaha karşı Zonguldak’ın Gökçebey ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. 24 yaşındaki Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. (22) ile birlikte araçlarıyla evlerinin önüne geldi. Çiftin araçta yüksek sesle müzik dinleyip kendi aralarında tartışmaları, komşuları B.S.’nin camdan tepki göstermesine neden oldu.

OĞLU SOKAĞA BIÇAKLA ÇIKTI

Camdan başlayan sözlü tartışmaya, B.S.’nin oğlu Serdar S. (33) da dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar S., evden aldığı mutfak bıçağıyla sokağa çıktı. Yaşanan arbede sırasında Serdar S., Dilara Yıldırım ve Faruk B.’yi bıçakladı. Öfkesini bununla da sınırlı tutmayan saldırgan, çiftin aracının lastiklerini de kesti.

DİLARA YILDIRIM HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dilara Yıldırım, kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Faruk B.’nin ise Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Olayın ardından saldırgan Serdar S., jandarmaya giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA