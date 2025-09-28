Şanlıurfa'da Firari Operasyonu! 6 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince yapılan çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan 6 ila 28 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılan 6 hükümlü gözaltına alındı.

Ekipler, ayrıca 2016 yılında Akçakale'de bir jandarma personelinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayın 9 yıldır aranan 2 şüphelisini de yakaladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, operasyonu gerçekleştiren jandarma personelini tebrik ederek, kentin huzuru için güvenlik güçlerinin koordineli çalışmalarının süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA