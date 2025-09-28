Şanlıurfa'da Firari Operasyonu! 6 Kişi Yakalandı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişiyi yakaladı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince yapılan çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan 6 ila 28 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılan 6 hükümlü gözaltına alındı.
Ekipler, ayrıca 2016 yılında Akçakale'de bir jandarma personelinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayın 9 yıldır aranan 2 şüphelisini de yakaladı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, operasyonu gerçekleştiren jandarma personelini tebrik ederek, kentin huzuru için güvenlik güçlerinin koordineli çalışmalarının süreceğini belirtti.
