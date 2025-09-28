Sosyolog İsmail Beşikçi Beyin Kanaması Geçirmişti: Başhekim Açıkladı, İşte Son Durumu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyolog İsmail Beşikçi, dün Diyarbakır’da 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali’nde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Beşikçi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan incelemede Beşikçi’nin beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.

Beşikçi'nin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürerken, İsmail Beşikçi Vakfı'nın X hesabından bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada "Sevgili hocamız İsmail Beşikçi bugün Diyarbakır'da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada beyin kanaması geçirmiştir. Şu an Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde tutulmakta. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kalbimiz ve dualarımız hocamızla" ifadelerine yer verildi.

'KONUŞMA BOZUKLUĞU VE SAĞ TARAFINDA GÜÇSÜZLÜK'

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl da yapılan görüntüleme kontrollerinde Beşikçi’nin beyindeki kanamada artış olmadığı ve hidrosefali gibi olumsuz bir durumun gelişmediği görüldüğünü açıkladı.

Beşikçi’nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunan Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, durumunun stabil olduğunu belirterek, “Hastanemizin Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi devam eden Sayın İsmail Beşikçi’nin, son 24 saatte yapılan görüntüleme kontrollerinde beyindeki kanamada artış olmadığı ve hidrosefali gibi olumsuz bir durumun gelişmediği görülmüştür. Kanamaya bağlı olarak konuşma bozukluğu ve sağ tarafında güçsüzlük devam etmektedir. Hastamızın vitalleri ve klinik durumu stabildir. Yoğun bakım ünitemizde tedavisi titizlikle sürdürülmektedir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi