‘Sarı Hoca’ Olarak Tanınan Akademisyen İsmail Beşikçi Beyin Kanaması Geçirdi! Sağlık Durumu Kritik

Diyarbakır’da bir etkinlik sırasında konuşma yaptığı sırada fenalaşan, “Sarı Hoca” lakabıyla da tanınan akademisyen ve sosyolog İsmail Beşikçi, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Beşikçi'nin beyin kanaması geçirdiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Diyarbakır’da bir etkinlik sırasında konuşma yaparken fenalaşan sosyolog ve düşünce insanı İsmail Beşikçi, beyin kanaması geçirdi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Beşikçi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

‘Sarı Hoca’ Olarak Tanınan Akademisyen İsmail Beşikçi Beyin Kanaması Geçirdi! Sağlık Durumu Kritik - Resim : 1
Akademisyen ve sosyolog İsmail Beşikçi

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İsmail Beşikçi Vakfı'nın X hesabından yapılan açıklamada tedavinin devam ettiği belirtilerek "Sevgili hocamız İsmail Beşikçi, bugün Diyarbakır’da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada beyin kanaması geçirmiştir. Şu an Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında. Kalbimiz ve dualarımız kendisiyle” denildi.

İSMAİL BEŞİKÇİ KİMDİR?

Akademisyen, yazar ve sosyolog unvanları ile anılan İsmail Beşikçi, ilköğrenimini İskilip’te, ortaöğrenimini ise Çorum Lisesi’nde tamamladı.

1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde asistan olarak akademik hayatına başladı.

1965–1971 yılları arasında Erzurum’da sürdürdüğü akademik çalışmaları sırasında “Alikan Aşireti Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme” başlıklı doktora teziyle Türkiye’de sosyoloji bilimine önemli katkılarda bulundu. Ancak 12 Mart 1971 askeri müdahalesi sonrası, Marksist propaganda yaptığı iddiasıyla üniversiteyle ilişiği kesildi ve hakkında davalar açıldı.

‘Sarı Hoca’ Olarak Tanınan Akademisyen İsmail Beşikçi Beyin Kanaması Geçirdi! Sağlık Durumu Kritik - Resim : 2

17 YILINI CEZAEVİNDE GEÇİRDİ

Sekiz kez cezaevine girip çıkan Beşikçi, toplamda 17 yılını cezaevinde geçirdi. 1999’a kadar süren davalar sonucunda kendisine 100 yılı aşkın hapis ve yüksek para cezaları verildi. Çalışmalarının büyük bölümü yasaklandı; yayımladığı 36 kitaptan 32’si Türkiye’de toplatıldı.

“SARI HOCA” LAKABIYLA TANINDI

Akademik ve entelektüel yaşamında bilimin özgürlüğünü, devlet ideolojisinin sorgulanmasını ve düşünce özgürlüğünü savunan Beşikçi, “Sarı Hoca” lakabıyla da tanındı.

Eserlerinde Doğu Anadolu’nun toplumsal yapısı, Kürtlerin zorunlu iskân politikaları, resmi tarih anlayışı, bilim yöntemi ve demokrasi konularına odaklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

