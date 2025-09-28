Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyonda Flaş Gelişme! 3 Kişi Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'ye ve CHP'li belediyelere yönelik son dönemde artan soruşturma, operasyon ve tutuklamalar gündemden düşmezken, son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonla alakalı önemli bir gelişme yaşandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturmasında 3 kişi tahliye edildi.

ARALARINDA GENEL SEKRETER YARDIMCISI DA VAR

Geçtiğimiz haftalarda soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan ve belediyenin şirketi Antepe Müdürü İsmail Erdoğmuş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA