500 Bin Kişi Girdi, Sadece 10 Bin Kişi Kabul Edildi! Öğretmen Adaylarına Çetin Eleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) geçtiğimiz yıl kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmen atamalarında yeni bir döneme girildi. Bu yeni düzenleme kapsamında KPSS uygulamasına son verilirken, bunun yerine "Akademi Giriş Sınavı (AGS)" ve "Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)" getirilerek farklı bir sisteme geçiş yapıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, Akademi bünyesinde görev alacak eğitimcilerin seçiminde "Bakan’ın onayı" ile birlikte mülakat puanları belirleyici olacak. Akademi’ye kabul edilen öğretmen adayları, burada hem kuramsal hem de uygulamaya dayalı derslerden oluşan kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçecek.

Nefes’in haberine göre, Temmuz ayında gerçekleştirilen AGS sınavına yaklaşık 500 bin öğretmen adayı katılım gösterdi. Ancak bunlardan sadece 10 bin kişi "Akademi"ye girme hakkı elde etti.

GÖREVE BAŞLANGIÇ TARİHİ BELİRSİZ

Branşlara göre kaç öğretmenin alınacağı ve Akademi’deki eğitimlerin hangi tarihte başlayacağı henüz kamuoyuna açıklanmadı. Eğer süreç planlandığı şekilde ilerleseydi, bu adayların en erken 2027 yılı Şubat ayında göreve başlaması bekleniyordu.

Eğitim sendikaları ise 1 Eylül'de başlaması gereken eğitimlerin gecikmesi nedeniyle sürecin 2027 Eylül ayına sarkacağını öngörüyor. Bu gecikmenin, okullarda "ücretli öğretmen" sayısında artışa neden olacağı endişesini de beraberinde getiriyor.

TEPKİ ÇEKEN ZİYARET

Henüz öğretmen adaylarının eğitim süreci başlatılmamışken, Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı'nın "boş binaları" ziyaret etmesi eleştirilerin odağı oldu.

Eğitim sendikaları, “Öğretmen açığı ücretlilerle kapatılırken Akademi başkanı yalnızca boş binaları ziyaret ediyor” sözleriyle bu duruma tepki gösterdi.

