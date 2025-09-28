Marmara’nın Röntgeni Çekildi, Ne Deprem Ne de Sel… 1,6 Milyon Kişi Risk Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara Denizi kıyılarında yaşayan yaklaşık 1,6 milyon kişinin, iklim değişikliğine bağlı olarak artan fırtına, deniz seviyesi yükselmesi ve kıyı erozyonu nedeniyle ciddi risk altında olduğunu ortaya koyan araştırma endişelendirdi.

İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cem Gazioğlu ve Prof. Dr. Gürcan Büyüksalih'in, Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Endonezya Diponegoro Üniversitesi'nden araştırmacılarla birlikte yürüttüğü çalışma, Journal of Coastal Conservation dergisinde yayımlandı.

Marmara'nın 'kırılganlık haritası' ortaya çıktı

İLK KEZ DETAYLI İNCELENDİ

Araştırma, Marmara Denizi kıyılarının iklim değişikliğine karşı ne derece kırılgan olduğunu ilk kez bu denli detaylı olarak ortaya koydu.

İSTANBUL, KOCAELİ VE YALOVA ÖNE ÇIKIYOR

Stanford Üniversitesi’nin "Doğal Sermaye Projesi" kapsamında geliştirilen InVEST Kıyı Kırılganlık Modeli’nin kullanıldığı çalışmada, Marmara’nın yarı kapalı yapısı dikkatle analiz edildi.

Bulgulara göre; kıyı şeridinin yüzde 60’ı orta, yüzde 12’si ise yüksek riskli kategoride. Özellikle İstanbul’un doğu kıyıları, Yalova’nın kuzeyi, Kocaeli’nin güneyi ile Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin bazı sahil kesimleri en hassas bölgeler arasında yer alıyor.

Marmara’nın yarı kapalı yapısı dikkatle analiz edildi

Riskli nüfus oranlarına göre Kocaeli (yüzde 26,5), Yalova (yüzde 18,4) ve Bursa (yüzde 18,2) ilk sıralarda. İstanbul’da ise Marmara kıyısında yaşayanların yüzde 12,2’si yüksek risk altında bulunuyor. Tekirdağ için bu oran yüzde 16,6, Balıkesir’de ise yüzde 10,1 olarak belirlendi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEHDİDİ

Araştırmaya göre, deniz seviyesindeki yükselme ve şiddetli fırtınalar özellikle İstanbul'un doğusunda taşkın riskini artırırken, Yalova’da kıyı daralması doğal yaşam alanlarını tehdit ediyor. Kocaeli’nin güneyinde ise sanayi baskısı, taşkın ve fırtına risklerini katlıyor.

Bursa ve Çanakkale'de erozyon ve toprak kayıpları dikkat çekerken, Tekirdağ ve Çanakkale Boğazı çevresi ise daha korunaklı yapıları sayesinde nispeten düşük riskli bölgeler olarak değerlendiriliyor.

HER KENTE ÖZEL UYUM PLANI GEREKİYOR

Araştırmacılar, Marmara Bölgesi'nde her bir kıyı kenti için özel uyum ve koruma stratejileri geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Farklı emisyon senaryolarının değerlendirildiği çalışmada, düşük ve orta düzey emisyon senaryolarında risklerin bugünküne benzer şekilde seyredeceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi