Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı! İki Fayı İşaret Edip Korkunç Senaryoyu Açıkladı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da beklenen büyük depremle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 23 Nisan depremi sonrasında meydana gelen artçı sarsıntıların, yıllardır işaret ettiği Silivri ve Kumburgaz çukurları arasındaki fay hattını doğruladığını belirten Üşümezsoy, yetkilileri uyardı.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY’DAN KRİTİK DEPREM UYARISI

Deprem uzmanı, Marmara Denizi’ndeki kritik fay hatlarına dikkat çekerek, olası büyük bir sarsıntının ardından geriye başka kırılacak fay kalmayacağını vurguladı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bir televizyon programında Marmara Denizi’ndeki fay hatlarını harita üzerinden değerlendirdi. Üşümezsoy, “Marmara’da kırılmamış ve risk taşıyan iki fay hattı bulunuyor. Biri Silivri çukuru içinde, diğeri ise Kumburgaz çukurunda, Silivri ile Kumburgaz arasında yer alıyor. Bu faylar kırıldıktan sonra başka kırılacak fay kalmayacak, deprem olmayacak demiyorum” ifadelerini kullandı.

İKİ FAYA DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, akademik çevrelerde Marmara Denizi’ndeki fay hatları konusunda farklı görüşlerin bulunduğunu belirtti.

Üşümezsoy, “40 civarında akademisyen, tüm kırılacak alanların boydan boya siyahlarla işaretleneceğini öngörürken ben yalnızca Kumburgaz çukuru ve buradaki fayın kırılacağını söylüyorum. Doğa da bunu doğruluyor; bütün artçı sarsıntılar buraya dizildi. Kumburgaz çukuru ise denizin içine doğru uzanıyor” ifadelerini kullandı.

