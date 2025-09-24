Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı! İki Fayı İşaret Edip Korkunç Senaryoyu Açıkladı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da beklenen depremlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Marmara Denizi’nde kırılma riski taşıyan ve potansiyel tehlike oluşturan iki fay hattına dikkat çeken Üşümezsoy, korkunç senaryoyu açıkladı.

Son Güncelleme:
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı! İki Fayı İşaret Edip Korkunç Senaryoyu Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da beklenen büyük depremle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 23 Nisan depremi sonrasında meydana gelen artçı sarsıntıların, yıllardır işaret ettiği Silivri ve Kumburgaz çukurları arasındaki fay hattını doğruladığını belirten Üşümezsoy, yetkilileri uyardı.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY’DAN KRİTİK DEPREM UYARISI

Deprem uzmanı, Marmara Denizi’ndeki kritik fay hatlarına dikkat çekerek, olası büyük bir sarsıntının ardından geriye başka kırılacak fay kalmayacağını vurguladı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı! İki Fayı İşaret Edip Korkunç Senaryoyu Açıkladı - Resim : 1
Şener Üşümezsoy'dan kritik deprem uyarısı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bir televizyon programında Marmara Denizi’ndeki fay hatlarını harita üzerinden değerlendirdi. Üşümezsoy, “Marmara’da kırılmamış ve risk taşıyan iki fay hattı bulunuyor. Biri Silivri çukuru içinde, diğeri ise Kumburgaz çukurunda, Silivri ile Kumburgaz arasında yer alıyor. Bu faylar kırıldıktan sonra başka kırılacak fay kalmayacak, deprem olmayacak demiyorum” ifadelerini kullandı.

İKİ FAYA DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, akademik çevrelerde Marmara Denizi’ndeki fay hatları konusunda farklı görüşlerin bulunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı! İki Fayı İşaret Edip Korkunç Senaryoyu Açıkladı - Resim : 2

Üşümezsoy, “40 civarında akademisyen, tüm kırılacak alanların boydan boya siyahlarla işaretleneceğini öngörürken ben yalnızca Kumburgaz çukuru ve buradaki fayın kırılacağını söylüyorum. Doğa da bunu doğruluyor; bütün artçı sarsıntılar buraya dizildi. Kumburgaz çukuru ise denizin içine doğru uzanıyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan O İlimize ‘Büyük Deprem’ Uyarısı: Acilen TOKİ Konutlarına TaşınınProf. Dr. Ahmet Ercan’dan O İlimize ‘Büyük Deprem’ Uyarısı: Acilen TOKİ Konutlarına TaşınınGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şener Üşümezsoy Deprem
Son Güncelleme:
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
Kanser İlaçlarında Skandal! İmha Ettiler, SGK’ya Fatura Ettiler Kanser İlaçlarında Skandal! İmha Ettiler, SGK’ya Fatura Ettiler
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı! İki Fayı İşaret Edip Korkunç Senaryoyu Açıkladı Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı
4. Uzaklaştırma Kararını Aldırdığı Gün Katledildi... Hastanedeki Dehşetin Görüntüleri Ortaya Çıktı! Ölümden Kaçmaya Çalışmış ama... Hastanedeki Dehşetin Görüntüleri Ortaya Çıktı! Ölümden Kaçmaya Çalışmış ama...
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi! Özgür Çelik Yeniden Başkan CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te