Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan O İlimize ‘Büyük Deprem’ Uyarısı: Acilen TOKİ Konutlarına Taşının

10 Ağustos’ta meydana gelen 6.2’lik depremle sarsılan ardından 9 bine yakın artçı depremlerle peş peşe sallanan Balıkesir için uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgedeki gerileme dikkat çekerek kritik bir uyarıda bulundu.

BÖLGEDE GERİLME DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Ercan, son 3 günde bölgede meydana gelen 4.6 4.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlere dikkat çekerek gerilimin hat safhada olduğuna dikkat çekti. Ercan açıklamasında, “Yer ıkınıyor, geri kalan gerinimi boşaltamıyor.” dedi.

Bölgede 9 binden fazla artçı sarsıntı meydana geldi

Artçı sarsıntıların devam edeceğini ve bu bölgede gerilimi giderek arttırarak büyük bir depreme neden olacağını ifade eden Ahmet Ercan, bölgede yaşayan vatandaşları büyük bir deprem olabileceği konusunda uyardı. Özellikle artçı depremlerin uzun süre deva edeceğini ifade eden Ercan, bu durumun aynı kırığın uzantısında daha önce yaşanan Simav depremiyle olabileceğini kıyasladı.

AHMET ERCAN’DAN KRİTİK UYARI: ‘BİR AN ÖNCE TOKİ KONUTLARINA TAŞININ’

Meydana gelebilecek büyük deprem karşısında vatandaşların TOKİ konutlarına taşınması konusunda uyaran Ahmet Ercan, “Sındırgı‘da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır. Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi