Faladdin ve Binnaz'ın Kurucusu Sertaç Taşdelen İçin İstenen Ceza Belli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, popüler fal ve astroloji uygulamaları Faladdin ve Binnaz’ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Taşdelen’in, falcılık faaliyetleriyle suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına transfer ettiği iddiasıyla “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, Taşdelen’in ortağı olduğu Arteria Teknoloji AŞ üzerinden elde edilen gelirlerin, falcılık ve yasak cihaz kullanımı yoluyla sağlanan suç gelirlerinden oluştuğu belirtildi. Şirketin, yasal bir ticari faaliyet gibi gösterilerek suç gelirlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı ifade edildi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

“Sertaç Taşdelen’in ortağı olduğu Arteria Teknoloji AŞ vasıtasıyla elde ettiği gelirlerin, iddia konusu falcılık eylemi ve yasak cihazların kullanımı neticesinde sağlanan suç gelirlerinin, hukuk düzeni içerisinde yasal bir statü altında bulunan şirket faaliyetlerinin ticari ve yasal kazanç sağlaması beklenirken, ifade edilen şirketin suç geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı, benzer şekilde suç gelirleri vergilendirilmek suretiyle şüpheli tarafça meşru bir kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesine göre, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tuttuğu, ayrıca şirket hesaplarından yurtdışına yapılan para transferlerine rastlanılması sebebiyle, bu doğrultuda suç gelirini yurt dışına çıkarttığı anlaşılmıştır.”

Hakkında tutuklama kararı bulunan Taşdelen’in davası, iddianamenin kabul edilmesi için İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

