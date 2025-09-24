Meteoroloji İl İl Açıkladı! Yaz Sıcakları Geri mi Dönüyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimler parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülecek.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji, güncel herhangi bir meteorolojik uyarının bulunmadığını açıkladı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde İstanbul’da 27, Bursa’da 28, Çanakkale’de 30 derece sıcaklık ölçülecek. Ege’de İzmir 30, Manisa ve Denizli 34 dereceyi bulacak. Akdeniz’de Antalya 33, Adana 37, Hatay ise 35 derece olacak. İç Anadolu’da başkent Ankara 29, Konya 29, Eskişehir 30 dereceyle güneşli bir hava yaşayacak.

Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Batı Karadeniz’de Zonguldak 24, Bolu 28, Düzce 27 derece olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise Trabzon 23, Rize ve Samsun 24 derece sıcaklıkla gün geçirilecek. Doğu Anadolu’da Erzurum 23, Van 21, Malatya 29 derece ölçülürken, Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır 32, Gaziantep 33, Siirt 30 derece olacak.

Kaynak: Haber Merkezi