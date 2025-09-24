Meteoroloji İl İl Açıkladı! Yaz Sıcakları Geri mi Dönüyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmediğini açıkladı. Kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji İl İl Açıkladı! Yaz Sıcakları Geri mi Dönüyor?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimler parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülecek.

Meteoroloji İl İl Açıkladı! Yaz Sıcakları Geri mi Dönüyor? - Resim : 1

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji, güncel herhangi bir meteorolojik uyarının bulunmadığını açıkladı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde İstanbul’da 27, Bursa’da 28, Çanakkale’de 30 derece sıcaklık ölçülecek. Ege’de İzmir 30, Manisa ve Denizli 34 dereceyi bulacak. Akdeniz’de Antalya 33, Adana 37, Hatay ise 35 derece olacak. İç Anadolu’da başkent Ankara 29, Konya 29, Eskişehir 30 dereceyle güneşli bir hava yaşayacak.

Meteoroloji İl İl Açıkladı! Yaz Sıcakları Geri mi Dönüyor? - Resim : 2

Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Batı Karadeniz’de Zonguldak 24, Bolu 28, Düzce 27 derece olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise Trabzon 23, Rize ve Samsun 24 derece sıcaklıkla gün geçirilecek. Doğu Anadolu’da Erzurum 23, Van 21, Malatya 29 derece ölçülürken, Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır 32, Gaziantep 33, Siirt 30 derece olacak.

Meteoroloji ve AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Sağanak Yağış Alarmı! Sıcaklıklar 10 Derece DüşecekMeteoroloji ve AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Sağanak Yağış Alarmı! Sıcaklıklar 10 Derece DüşecekGüncel
Yazdan Kalma Son Günler: Yağışlı Hava Ne Zaman Geliyor? Meteoroloji AçıkladıYazdan Kalma Son Günler: Yağışlı Hava Ne Zaman Geliyor? Meteoroloji AçıkladıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya Türkiye'ye Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya
Eşini Dövdüğü Görüntüleri Paylaşan Zanlı Gözaltına Alındı Eşini Dövdüğü Görüntüleri Paylaşan Zanlı Gözaltına Alındı
Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem
Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası Neden Aday Olmadığı Belli Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Tunç Soyer'in Yargılandığı Kooperatif Davasında Flaş Karar Tunç Soyer'in Yargılandığı Davada Flaş Karar
Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem
Parasetamol Tehlikeli mi? Trump'ın Ortalığı Karıştıran Açıklamasına Uzmanlardan Yanıt Parasetamol Tehlikeli mi?
Sumud Filosu’na Ses Bombalı ve Kimyasal Saldırı! İki Gemi Hasar Aldı Sumud Filosu’na Ses Bombalı ve Kimyasal Saldırı
Meteoroloji İl İl Açıkladı! Yaz Sıcakları Geri mi Dönüyor? Meteoroloji İl İl Açıkladı! Yaz Sıcakları Geri mi Dönüyor?