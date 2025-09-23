Meteoroloji ve AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Sağanak Yağış Alarmı! Sıcaklıklar 10 Derece Düşecek
Meteoroloji ve AKOM'un yaptığı açıklamalara göre, bu yaz sıcaktan kavrulan İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca gelecek haftalarda da Marmara'da sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, bugün içinde yağış beklenmiyor ancak AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a ne zaman yağışın geleceği belli oldu. Megakentte hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 26 derecede seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü itibarıyla ise tekrar serin ve yağışlı havanın geleceği belirtiliyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan da yaptığı açıklamada, bu yıl da kar yağışlarının ortalamanın altında, sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde olmasının beklendiğini söyledi.
'10 DERECELİK DÜŞÜŞ MÜMKÜN'
Dr. Demirhan, önümüzdeki haftalarda Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda düşüş yaşanmasının beklendiğini ifade ederek, "Marmara'da şu anda sıcaklıkların 24-25 dereceler civarında olduğunu düşünürsek neredeyse 10 derecelik düşüş olma ihtimali var. Perşembe günü itibariyle Marmara Bölgesi'nde yağış olma ihtimali var. Yağışlar 4 Ekim’e kadar devam edebilir. Bununla sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük takip edilmesi gerekiyor" dedi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
