Meteoroloji ve AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Sağanak Yağış Alarmı! Sıcaklıklar 10 Derece Düşecek

Meteoroloji ve AKOM'un yaptığı açıklamalara göre, bu yaz sıcaktan kavrulan İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca gelecek haftalarda da Marmara'da sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, bugün içinde yağış beklenmiyor ancak AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a ne zaman yağışın geleceği belli oldu. Megakentte hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 26 derecede seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü itibarıyla ise tekrar serin ve yağışlı havanın geleceği belirtiliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan da yaptığı açıklamada, bu yıl da kar yağışlarının ortalamanın altında, sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde olmasının beklendiğini söyledi.

'10 DERECELİK DÜŞÜŞ MÜMKÜN'

Dr. Demirhan, önümüzdeki haftalarda Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda düşüş yaşanmasının beklendiğini ifade ederek, "Marmara'da şu anda sıcaklıkların 24-25 dereceler civarında olduğunu düşünürsek neredeyse 10 derecelik düşüş olma ihtimali var. Perşembe günü itibariyle Marmara Bölgesi'nde yağış olma ihtimali var. Yağışlar 4 Ekim’e kadar devam edebilir. Bununla sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük takip edilmesi gerekiyor" dedi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi

