Muğla’nın Vazgeçilmez Rotasına Turist Akını! 743 Yolculu Kruvaziyer Limana Geldi

Rodos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Malta bayraklı yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

743 YOLCU BODRUM’DA

248 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu ABD'li 743 yolcu ve 656 personel bulunduğu belirtildi. Akşam Samos Limanı'na hareket edecek gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezdi, tarihi ve turistik alanları ziyaret edip alışveriş yaptı.

Kaynak: AA