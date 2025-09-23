Aydın’da Korkunç Bıçak Parası İddiası! Doktor ve Sekreteri Adliyeye Sevk Edildi

Aydın’da hastalardan bıçak parası istenildiği iddiası üzerine gözaltına alınan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Sağlık sektöründe yaşanan skandalların ardın arkası kesilmezken Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 'bıçak parası' adı altında milyonlarca lira vurgun yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Aydın’da Korkunç Bıçak Parası İddiası! Doktor ve Sekreteri Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 1

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin ardından skandalın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de yaşandığı iddiası kan dondurmuştu.

Aydın’da Korkunç Bıçak Parası İddiası! Doktor ve Sekreteri Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 2

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aydın Tabip Odası'nın eski Başkanı ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevine devam eden ve hastalardan bıçak parası istediği iddia edilen gözaltındaki Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K. adliyeye sevk edildi.

Doktor O.N.A. adliye girişinde basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.

Aydın’da Korkunç Bıçak Parası İddiası! Doktor ve Sekreteri Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 3

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
