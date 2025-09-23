Aydın’da Korkunç Bıçak Parası İddiası! Doktor ve Sekreteri Adliyeye Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık sektöründe yaşanan skandalların ardın arkası kesilmezken Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 'bıçak parası' adı altında milyonlarca lira vurgun yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin ardından skandalın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de yaşandığı iddiası kan dondurmuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aydın Tabip Odası'nın eski Başkanı ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevine devam eden ve hastalardan bıçak parası istediği iddia edilen gözaltındaki Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K. adliyeye sevk edildi.

Doktor O.N.A. adliye girişinde basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.

Kaynak: İHA