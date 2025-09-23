Kocaeli’de Ters Yönde Kaza Yapan Tıp Öğrencisine 11 Yıl Hapis

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 7 Kasım 2023’te meydana gelen feci trafik kazasında, ters yönde seyreden tıp fakültesi öğrencisi Salih Erdem Erdoğdu’nun (24) kullandığı 34 HB 3302 plakalı cip, Suriye uyruklu Hüseyin Elsaid’in idaresindeki 41 AJR 709 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Barbaros Mahallesi D-130 kara yolunda gerçekleşen kazada, otomobildeki 11 kişiden 2 aylık hamile Fatma Alzibid (30) ve 4 aylık bebeği Vetin Elsaid hayatını kaybetti.

'DOKTOR OLACAKTIM, ÇOK PİŞMANIM'

Araçta sıkışan ve yola savrulan 5’i çocuk, 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, cip sürücüsü Erdoğdu da tedavi sonrası gözaltına alındı ve 23 Kasım 2023’te tutuklandı. Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, savcı “bilinçli taksirle adam öldürme” suçundan ceza talep etti. Son sözlerinde Erdoğdu, “Kazada kastım yoktu, ters yön olduğunu bilmiyordum. Hayatını kaybedenler için çok üzgünüm, vicdanım sızlıyor. Tıp fakültesi öğrencisiyim, doktor olacaktım. Çok pişmanım” dedi.

Mahkeme, sanığı “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Erdoğdu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

