AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Suç Duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa Belediyesine yapılan operasyona ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

'HAK YERİNİ BULDU'

Özel “Bir siyasi kapkaç olayını CHP'nin sımsıkı durması, daha sonra da diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanıyla davranması sonucu iş kuraya kaldı, kurada da hak yerini buldu” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Özel “Eğer AKP'li bir başkanvekili bu hileyle seçilseydi içerideki belediye başkanımızın bomboş bir dosyayla içerde tutulmasına devam edeceklerdi” diye belirtmişti.

AKP İstanbul İl Başkan Yardımcıları, Özgür Özel’in AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılarına yönelik iddialarına yönelik hukuki süreç başlattı.

AKP'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E SUÇ DUYURUSU

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden başkan yardımcıları Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

HAKARET VE İFTİRA

İl Başkan Yardımcıları adına basın açıklaması yapan İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, Özel’in iftira niteliğinde sözler sarf ettiğini belirterek “Özel, yaptığı açıklamada AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin Bayrampaşa Belediye Başkanına, 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' dediğini iddia ederek burada bulunan İl Başkan Yardımcımızın şahsına basın yoluyla hakarette ve iftirada bulunmuştur” diye konuştu.

SİYASİ BİR MANİPÜLASYON

Özel’in bu iddiasının asılsız olduğunu vurgulayan Birdal “Hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi bu beyan siyasi bir manipülasyondan ibarettir. Atılan iftiranın üzerinden altı gün geçmesine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hiçbir girişimde bulunmamıştır” diye belirtti.

'3 KURUŞLUK' TAZMİNAT DAVASI

Birdal aynı zamanda Özel hakkında her il başkan yardımcısının 3 kuruşluk dava açacağını da duyurdu. Birdal “Bu iftira ve hakaretten dolayı her bir İl Başkan Yardımcımızın manevi şahsiyetleri zarar gördüğünden temsili olarak kendisine '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açılacaktır” dedi.

Kaynak: İHA