AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Suç Duyurusu

CHP Lideri Özgür Özel’in AKP’li başkanlardan birinin Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' dediği iddiasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. AKP İstanbul İl Başkanlığı, Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. İl başkan yardımcılarının Özel’e '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacağı ifade edildi.

Son Güncelleme:
AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Suç Duyurusu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa Belediyesine yapılan operasyona ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Suç Duyurusu - Resim : 1

'HAK YERİNİ BULDU'

Özel “Bir siyasi kapkaç olayını CHP'nin sımsıkı durması, daha sonra da diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanıyla davranması sonucu iş kuraya kaldı, kurada da hak yerini buldu” demişti.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Suç Duyurusu - Resim : 2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Özel “Eğer AKP'li bir başkanvekili bu hileyle seçilseydi içerideki belediye başkanımızın bomboş bir dosyayla içerde tutulmasına devam edeceklerdi” diye belirtmişti.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Suç Duyurusu - Resim : 3

AKP İstanbul İl Başkan Yardımcıları, Özgür Özel’in AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılarına yönelik iddialarına yönelik hukuki süreç başlattı.

AKP'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E SUÇ DUYURUSU

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden başkan yardımcıları Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Suç Duyurusu - Resim : 4

HAKARET VE İFTİRA

İl Başkan Yardımcıları adına basın açıklaması yapan İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, Özel’in iftira niteliğinde sözler sarf ettiğini belirterek “Özel, yaptığı açıklamada AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin Bayrampaşa Belediye Başkanına, 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' dediğini iddia ederek burada bulunan İl Başkan Yardımcımızın şahsına basın yoluyla hakarette ve iftirada bulunmuştur” diye konuştu.

SİYASİ BİR MANİPÜLASYON

Özel’in bu iddiasının asılsız olduğunu vurgulayan Birdal “Hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi bu beyan siyasi bir manipülasyondan ibarettir. Atılan iftiranın üzerinden altı gün geçmesine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hiçbir girişimde bulunmamıştır” diye belirtti.

'3 KURUŞLUK' TAZMİNAT DAVASI

Birdal aynı zamanda Özel hakkında her il başkan yardımcısının 3 kuruşluk dava açacağını da duyurdu. Birdal “Bu iftira ve hakaretten dolayı her bir İl Başkan Yardımcımızın manevi şahsiyetleri zarar gördüğünden temsili olarak kendisine '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açılacaktır” dedi.

Özgür Özel'den Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Başkan Vekili Seçime İlişkin İlk Yorum: 'Kurada da Hak Yerini Buldu'Özgür Özel'den Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Başkan Vekili Seçime İlişkin İlk Yorum: 'Kurada da Hak Yerini Buldu'Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
AKP Özgür Özel Bayrampaşa Belediyesi Suç duyurusu
Son Güncelleme:
'Pes' Dedirten Olay: Taksiciye Tuzak Kurdu, Yüz Binlerce Lira Dolandırdı Taksiciye Tuzak Kurdu, Yüz Binlerce Lira Dolandırdı
Herkes Güvenle Bilet Satın Alıyordu! Dev Havayolundan Flaş Karar: 500 Uçuş Birden İptal Edildi Dev Havayolundan Flaş Karar
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
TÜSİAD Yöneticilerinin Yargılandığı Davada Flaş Gelişme TÜSİAD Yöneticilerinin Yargılandığı Davada Flaş Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatın Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu