'Pes' Dedirten Olay: Taksiciye Tuzak Kurdu, Yüz Binlerce Lira Dolandırdı

Diyarbakır’da taksicilik yapan Serdar Uluk (60), Şanlıurfa’ya götürdüğü müşteri tarafından 340 bin TL dolandırıldı. Müşteri, yolculuk sırasında Uluk’un güvenini kazanarak mobil bankacılık şifresini öğrendi, telefonunu alarak hesabından para havale etti ve adına kredi çekti. Şüpheli, yolculuk sonunda ortadan kayboldu.

Olay, 1 Ağustos’ta Sur ilçesi Dağkapı Meydanı’nda meydana geldi. Taksisini durduran kişi, Şanlıurfa’ya gitmek istediğini söyleyip 4 bin TL karşılığında Uluk ile anlaştı. Yolculuk boyunca güven sağlayan şüpheli, önce yanlış hesaba para gönderdiğini söyleyerek Uluk’tan hesabını kontrol etmesini istedi. Bu yolla mobil bankacılık şifresini öğrenen kişi, ardından şarjının bittiğini öne sürerek Uluk’un telefonunu aldı.

HESAPLARI BOŞALTTI

Hesaplara erişen şüpheli, Uluk’un hesabından 50 bin TL, ek hesabından 120 bin TL, başka bir hesaptan ise 20 bin TL havale yaptı. Ayrıca Uluk’un hesabı üzerinden 150 bin TL kredi çekerek toplamda 340 bin TL’yi kendi hesabına aktardı. Şüpheli, Şanlıurfa’ya vardıklarında bankaya gideceğini söyleyip kayıplara karıştı. Uluk, durumun farkına varınca polise giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin bir markette alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

'ÇOK MAĞDURUM'

Olay sonrası yaşadıklarını anlatan Serdar Uluk, “Araç kullandığım için ne yaptığını fark edemedim. Önce bana 5 bin TL gönderdi, ardından yanlışlıkla eşine göndereceğini bana yolladığını söyleyerek mobil bankacılığa girmemi istedi. Böylece şifremi öğrendi. Sonra da telefonumu alıp sessize alarak işlem yapmış. Hesaplarımdan toplamda 340 bin TL aldı. Şanlıurfa’da bankadan para çekeceğini söyleyip kayboldu. Bana isminin Eyüp olduğunu söyledi ama daha sonra gerçek adının M.A. olduğunu öğrendim. Davacı oldum. Bu şahsın tutuklanmasını istiyorum. Zararımı kapatmak için ekstra kredi çektim, her ay 36 bin TL ödüyorum. Çok mağdurum ve yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

Kaynak: DHA