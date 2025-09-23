Ankara’da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın! 1,5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Ankara’da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın büyük panik yarattı. Yangının çıkış sebebi bilinmezken alevler 1,5 saatlik müdahale sonrasında kontrol altına alındı.

Ankara’da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın! 1,5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
Ankara’nın Sincan ilçesi Ahi Evran OSB Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın tüm mahalleyi korkuttu.

Ankara’da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın! 1,5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı - Resim : 1
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış sebebi bilinmeyen yangına müdahale edildi.

Ankara’da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın! 1,5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı - Resim : 2

1,5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Rüzgarın etkisiyle çöplük alana sıçrayan yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başlarken yangın nedeniyle tesiste hasar oluştuğu belirtildi.

