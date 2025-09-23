TÜSİAD Yöneticileri İkinci Kez Hakim Karşısında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'taki Genel Kurul toplantısında yaptıkları açıklamalar nedeniyle açılan davanın görülmesine devam ediliyor. İkili, "kamuoyunu yanıltıcı bilgi yaymak" ve "yargı sürecini etkilemeye çalışmak" suçlamalarıyla yargılanıyor. Davanın ikinci duruşması bugün saat 14.00’te başladı.

Yargılamaya İstanbul Çağlayan’daki Adalet Sarayı’nda bulunan 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. Turan ve Aras, daha önce 20 Şubat'ta adliyeye gelerek savcılığa ifade vermiş, ardından mahkemeye çıkarılmıştı.

Mahkeme, ikili hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmasına karar vermişti.

Kaynak: DHA