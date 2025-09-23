İçişleri Bakanlığı 3 CHP'li Belediyeye İnceleme Başlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'de bazı ilçelerde yaşanan çöp krizine ilişkin İçişleri Bakanlığı, 3 CHP'li belediye hakkında inceleme başlattı.

Bakanlık, konuya ilişkin iki mülkiye müfettişini görevlendirdi ve belediyelerden sorunla ilgili bilgi ve belge talep etti.

İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği Mülkiye Müfettişleri Mehmet Fatih Çelikel ve Doç. Dr. Ahmet Apan, Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde artan çöp yığınları ve moloz atıklarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütecek.

