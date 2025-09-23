Boğaziçili Profesöre Soruşturma! 'Suçum Öğrencilere Kahve İkram Etmek'

Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında öğrencilerine kahve ikram ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Rektör Naci İnci imzalı belgede, Tuğcu’nun kafe alanını izinsiz kullandığı ve işleyişi engellediği iddia edildi. Tuğcu ise “Suçum kahve ikram etmek” diyerek tepki gösterdi.

Boğaziçili Profesöre Soruşturma! 'Suçum Öğrencilere Kahve İkram Etmek'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında, öğrencilerine kahve ikram ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

REKTÖR İNCİ'DEN SORUŞTURMA

Prof. Dr. Tuğcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birazdan (nöbetten sonra) sanırım bugüne kadarki en saçma gerekçeyle açılan soruşturmada ifade vereceğim. Suçum öğrencilere kahve ikram etmek” ifadelerini kullandı. Tuğcu, paylaşımında ayrıca, “Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var demişler ama Naci İnci bana soruşturma açtı” dedi.

Soruşturma evrakında, Prof. Dr. Tuğcu’nun 17 Mart 2025’te Kuzey Kampüs içerisinde yer alan kafe alanında izinsiz kahve dağıtarak kafenin işleyişini engellediği ve özel işletmeye kiralanmış alanın bir kısmını işletmenin izni olmadan kullandığı öne sürüldü. Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci imzasıyla hazırlanan belgede, Tuğcu hakkında 2547 sayılı Kanun’un 53-b.(2)/d maddesi kapsamında soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.

PROFESÖRDEN TEPKİ

Prof. Dr. Tuğcu ise söz konusu evraka tepki göstererek, “Soruşturma evrakında döne döne ‘Bedava kahve dağıttı’ diyor. Ne yapsaydım? Kendileri gibi 21/b ile ‘davet usulüyle ihale’ yapıp yandaş birilerine para mı verseydim?” ifadelerini kullandı.

Naci İnci imzalı evrakta şu ifadeler yer aldı:

"Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün 20.03.2025 tarih ve 225477 sayılı yazısı.

İlgi yazıda belirtilen tespitler doğrultusunda 17.03.2025 tarihinde Kuzey Kampüs içerisinde yer alan kafe alanında izinsiz olarak kahve dağıtımı yaparak, kafenin işlemesini ve çalışmasını engellediği ve özel işletmeye kiralanmış alanın bir kısmını işletmenin izni olmadan kendi amaçları doğrultusunda kullandığı gerekçesiyle Prof. Dr. Tuna TUĞCU hakkında, 2547 sayılı Kanun'un 53-b.(2)/d maddesinde yer alan 'Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak' hükmü kapsamında soruşturma açılmasına ve soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirilmenize karar verilmiştir."

Boğaziçi'nde Akademisyenlerin Direnişi 1720. Gününde: 'Kabul Etmiyoruz'Boğaziçi'nde Akademisyenlerin Direnişi 1720. Gününde: 'Kabul Etmiyoruz'Güncel

Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti!Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti!Güncel

Boğaziçi Üniversitesi'nde Tepki Çeken Olay! Atatürk Büstünü DevirdilerBoğaziçi Üniversitesi'nde Tepki Çeken Olay! Atatürk Büstünü DevirdilerGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Boğaziçi Üniversitesi Soruşturma
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Bakanlık Duyurdu! O Ürünler Raflardan Toplatılıyor Bakanlık Duyurdu! O Ürünler Raflardan Toplatılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatın Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu