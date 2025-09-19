Boğaziçi'nde Akademisyenlerin Direnişi 1720. Gününde: 'Kabul Etmiyoruz'

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, kayyım yönetimine karşı direnişin 1720. gününde haftalık açıklamalarını yaptı. Akademisyenler Atatürk Anıtı’nın zarar görmesi, öğrenci kulüplerine getirilen kısıtlamalar ve disiplin cezaları üzerinden üniversitedeki baskı ortamına dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Boğaziçi'nde Akademisyenlerin Direnişi 1720. Gününde: 'Kabul Etmiyoruz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, kayyım rektör atamalarına karşı başlattıkları nöbetin 1157. gününde ve direnişin 1720. gününde haftalık açıklamalarını yaptı. Akademisyenler, kampüsün özgürlüklerden arındırıldığını, öğrencilerin girişlerinin engellendiğini ve ağır polis ablukası altında derslerin sürdürüldüğünü belirtti.

ATATÜRK ANITI TARTIŞMASI

Bu hafta açıklamada en dikkat çeken başlık, Kuzey Kampüs’teki Aptullah Kuran Kütüphanesi’nin yıkımı sırasında Atatürk Anıtı’nın zarar görmesi oldu. Üniversite yönetimi anıtın 'bakım için kaldırıldığını' savundu ancak akademisyenler, rölyefin yere düşmüş halde fotoğraflandığını vurgulayarak yönetimi şeffaf olmaya çağırdı. Akademisyenler ayrıca, tepeden inme şekilde kurulan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde henüz Fakülte Kurulu oluşmadan, atanmış dekanın yönetim kurulu temsilcilerini belirlemesine tepki gösterdi. Bu sürecin, üniversite özerkliğine aykırı ve hukuk dışı olduğu ifade edildi.

Boğaziçi'nde Akademisyenlerin Direnişi 1720. Gününde: 'Kabul Etmiyoruz' - Resim : 1

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ BASKIYA TEPKİ

Kayyım yönetiminin öğrenci kulüpleri üzerindeki yeni düzenlemeleri de gündemdeydi. Kulüplerin aidat toplamasının yasaklandığı, sosyal medya hesaplarının doğrudan yönetimin kontrolüne alındığı ve disiplin soruşturması olan öğrencilerin kulüp yönetimlerine seçilemeyeceği duyuruldu. Akademisyenler bu değişikliklerin 'öğrenci hayatını baskı altına almak' amacını taşıdığını belirtti. Öğrencilerin Kuzey Kafeterya protestolarına katıldıkları için haklarında açılan soruşturmaların sonuçlandığını da hatırlatan akademisyenler, 21 öğrenciden 12’sine kınama, diğerlerine ise uzaklaştırma cezaları verildiğini açıkladı.

Boğaziçi'nde Akademisyenlerin Direnişi 1720. Gününde: 'Kabul Etmiyoruz' - Resim : 2

'BAŞ EDEMEYECEKSİNİZ'

Akademisyenler, üniversitenin tek sesli ve neşesiz bir alan haline getirilmek istendiğini, buna rağmen direnişin sürdüğünü belirtti: "Baskı, sindirme ve sansürün hangi türüne başvurursanız başvurun, öğrencilerin yaratıcılığı ve dayanışmasıyla baş edemeyeceksiniz." Akademisyenler, özgür ve özerk bir üniversite kurulana kadar direnişi sürdüreceklerini yineledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Tepki Çeken Olay! Atatürk Büstünü DevirdilerBoğaziçi Üniversitesi'nde Tepki Çeken Olay! Atatürk Büstünü DevirdilerGüncel

Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti!Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti!Güncel

Akademisyenler 1127. Kez Sırtını DöndüAkademisyenler 1127. Kez Sırtını DöndüGündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Boğaziçi Üniversitesi
Son Güncelleme:
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi! SSK ve Bağkur Emeklilerine Kritik Uyarı
Boğaz'da Korku Dolu Anlar! Beşiktaş-Üsküdar Motoru, Kargo Gemisi ile Çarpıştı Beşiktaş-Üsküdar Motoru, Kargo Gemisi ile Çarpıştı
Türkiye’nin Mücevher Deviydi: 33 Yıllık Sektör Devi İflas Bayrağını Çekiyor! Mahkeme 3 Ay Süre Tanıdı 33 Yıllık Mücevher Devi İflas Bayrağını Çekiyor
Trump Tarih Verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye Gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye Gidecek
ÇOK OKUNANLAR
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım' 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Türkiye’nin Mücevher Deviydi: 33 Yıllık Sektör Devi İflas Bayrağını Çekiyor! Mahkeme 3 Ay Süre Tanıdı 33 Yıllık Mücevher Devi İflas Bayrağını Çekiyor