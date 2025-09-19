Boğaziçi Üniversitesi'nde Tepki Çeken Olay! Atatürk Büstünü Devirdiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ülkenin en iyi üniversiteleri arasında olmasına rağmen son yıllarda kayyım rektörler ve öğrencilerin onlara karşı protestolarıyla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde, yine skandal bir olay yaşandı. Üniversitenin, kuzey kampüsündeki 40 yıllık simgesi Aptullah Kuran Kütüphanesi için yıkım kararı çıkması sonrası sürdürülen yıkım çalışmaları sırasında Atatürk büstü devrildi.

OLAY 'KAZARA' OLDU

Dün sabah saatlerinde anlaşılan olayın ardından durum yetkililere iletildi. Büstün üzerinde bulunduğu kolonda da derin çatlaklar oluştuğu bu sebeple büstün devrildiği ifade edildi. Yetkililer, olayın kaza sonucu gerçekleştiğini söylerken, üniversite yönetiminden henüz hiçbir resmi açıklama gelmedi.

BOĞAZİÇİ PROTESTOLARI

Boğaziçi Üniversitesi'nde eski rektör Melih Bulu kayyım olarak atandıktan sonra Ocak 2021'de okulda büyük çaplı protestolar düzenlenmeye başlamıştı. Temmuz 2021'de Melih Bulu görevden alınıp yerine rektör olarak Naci İnci atanmıştı. Üniversitede öğretim üyeleri ve öğrenciler, bunca zamandır İnci'ye karşı da eylemlerini sürdürüyor.

