Hapsi İsteniyordu! Ece Üner İçin Karar Çıktı

Son dönemde hem CHP hem de muhalefet kanadından bazı gazetecilere yönelik açılan davalar gündemden düşmezken, bu isimlerden biri olan ve 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ece Üner hakkında da karar verildi.

"Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Ece Üner, kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Ece Üner hakkında gazeteci İsmail Saymaz’ın pasaportuna el konulduğunu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiğini anlattığı X paylaşımına yanıt olarak kullandığı ifadeler sebebiyle resen soruşturma başlatılmıştı.

ECE ÜNER KİMDİR?

Ece Üner, 21 Temmuz 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner ve Ayşe Meral Üner'in kızıdır. Koç Özel Lisesini bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun olan Üner, Paris Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Diyalog, Spikerlik ve Sunuculuk Okulunu dönem birincisi olarak bitiren Üner'in Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır. 12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır.

Ece Üner, şu anda Halk Tv Ana Haber programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi